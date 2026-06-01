Alerta violeta por niebla en Entre Ríos: advierten sobre una drástica reducción de visibilidad para este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe con una alerta de nivel violeta debido a la formación de bancos de niebla densos y persistentes que afectarán a Entre Ríos y a amplias zonas del centro y noreste de la Argentina. La advertencia rige especialmente para la madrugada y las primeras horas de la mañana de este lunes 1 de junio, momento en el que las condiciones atmosféricas presentarán el mayor riesgo para la circulación.

De acuerdo con el organismo oficial, la advertencia violeta se implementa cuando se prevén fenómenos meteorológicos que pueden generar serias complicaciones o alteraciones en el normal desarrollo de las actividades diarias. En esta oportunidad, la principal preocupación radica en la drástica disminución de la visibilidad en rutas, accesos urbanos, corredores de transporte y aeropuertos.

A nivel regional, el fenómeno impactará con fuerza en sectores del norte de la provincia de Buenos Aires, el territorio de Entre Ríos y el sur de Corrientes, extendiéndose también hacia Santa Fe, Chaco, Formosa, La Pampa, el este y sur de Córdoba y el norte de Río Negro.

Rutas 12 y 14: el foco de atención en el Litoral

Las autoridades de control vial encendieron las alarmas por las consecuencias que la densa capa de humedad puede tener sobre los principales corredores viales de la provincia. La situación podría generar una importante reducción de visibilidad en distintos tramos de la Ruta Nacional 12 y de la Ruta Nacional 14 (Autovía de la Mesopotamia).

Desde la empresa concesionaria Autovía del Mercosur informaron a 7Paginas que el personal continuará monitoreando de forma constante la evolución de las condiciones meteorológicas y el estado del tránsito sobre todo el corredor vial para coordinar asistencias en caso de ser necesario. Recientemente, sectores clave como el complejo Zárate-Brazo Largo ya registraron tramos prácticamente cubiertos por la humedad, lo que anticipa la complejidad del escenario para las próximas horas.

¿Por qué se produce este fenómeno?

El SMN explicó que la niebla se genera cuando el aire cercano a la superficie registra elevados niveles de humedad y la temperatura desciende de forma marcada hasta alcanzar el denominado «punto de rocío». En ese instante, el vapor se condensa en pequeñas gotas de agua que quedan suspendidas en el aire.

Este tipo de situaciones son características de los meses de otoño e invierno en el Litoral debido a la combinación de tres factores esenciales:

El fuerte enfriamiento nocturno del suelo.

La elevada humedad ambiental proveniente de los ríos.

La escasa circulación de viento (vientos débiles o calma).

Debido a estas condiciones, los bancos de niebla suelen permanecer estancados durante buena parte de la mañana, disipándose lentamente recién con el aumento de la temperatura hacia el mediodía.

Guía de prevención: recomendaciones vitales para conductores

Teniendo en cuenta que la niebla es uno de los factores meteorológicos con mayor incidencia en siniestros viales durante los meses fríos, las autoridades aconsejan evaluar la necesidad real de viajar y, en caso de tener que salir a la ruta de manera impostergable, adoptar de forma estricta las siguientes medidas:

➡️ Reducir la velocidad: Mantener un ritmo de marcha precautorio que permita reaccionar a tiempo ante un imprevisto.

➡️ Mantener distancia entre vehículos: Aumentar el espacio de frenado respecto al automóvil que circula adelante.

➡️ Circular con luces bajas encendidas: Utilizar luces bajas y faros antiniebla si el vehículo dispone de ellos. Evitar encender las luces altas, ya que las mismas se reflejan en las gotas de agua suspendidas y empeoran la visibilidad del conductor.

➡️ Evitar maniobras bruscas: No realizar adelantamientos arriesgados ni frenadas repentinas.

➡️ No detenerse sobre la calzada: En caso de nula visibilidad, buscar un lugar seguro (como estaciones de servicio o accesos urbanos) y nunca detenerse sobre la calzada principal ni en la banquina.

Perspectivas del tiempo para el inicio de semana

Para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con estabilidad y pocas variaciones térmicas en la región del Litoral. Se prevén jornadas estables con nubosidad variable y baja probabilidad de precipitaciones, caracterizadas por mañanas frescas con marcas mínimas bajas y tardes con temperaturas moderadas. Los especialistas aconsejan mantenerse informados a través de los partes oficiales antes de emprender cualquier viaje en las primeras horas del día.

Redaccion de 7Paginas