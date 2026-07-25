Alertan sobre intentos de estafa a feriantes de San Cayetano: la inscripción es gratuita

Desde el Ejecutivo local aclararon a 7Paginas, que la participación en la feria es completamente gratuita y que no se cobra ningún canon por acceder a un espacio, tal como fue impulsado por el intendente Francisco Azcué y aprobado por el Concejo Deliberante en la última sesión.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a quienes hayan recibido o reciban este tipo de mensajes que no respondan, no realicen pagos ni brinden datos personales, ya que se trata de una maniobra llevada adelante por personas inescrupulosas con fines de estafa.

Asimismo, recordaron que la única vía oficial para inscribirse como feriante será el Portal del Ciudadano de la Municipalidad de Concordia, donde el trámite podrá realizarse entre el 27 de julio y el 2 de agosto.

El municipio insistió en que cualquier comunicación que solicite dinero para acceder a un puesto carece de validez y recomendó a la población mantenerse atenta para evitar ser víctima de este tipo de engaños.

De esta manera, la Municipalidad busca garantizar un proceso de inscripción transparente y seguro para todos los emprendedores y feriantes que deseen participar de una de las celebraciones religiosas y populares más importantes de la ciudad.