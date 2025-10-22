Alertan sobre posibles estafas telefónicas y por WhatsApp en Concordia

Desde el área se aclaró que no se realizan llamadas ni se piden códigos de verificación para ningún tipo de trámite, actualización de datos o gestión vinculada al portal de empleo. “Pedimos a los vecinos que no respondan ni compartan información personal ante comunicaciones sospechosas”, indicaron desde la Dirección.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, explicó que “la Dirección de Empleo no solicita bajo ningún concepto el envío de códigos por mensaje ni realiza llamados para pedir datos personales. Ante cualquier duda o contacto sospechoso, los vecinos deben acercarse personalmente a nuestras oficinas”.

Los trámites y consultas oficiales se realizan únicamente de manera presencial, en el primer piso del Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes en el horario habitual de atención.

Asimismo, se recordó que toda información oficial se difunde exclusivamente a través de los canales institucionales del Municipio de Concordia y de la Secretaría de Desarrollo Productivo.

Desde el Municipio recomiendan a la población mantenerse alerta y no brindar datos personales ni códigos por teléfono o redes sociales, ante posibles intentos de fraude.