Alertan sobre una posible estafa vinculada al Estacionamiento Medido en Concordia

La Municipalidad de Concordia emitió una advertencia a la comunidad ante la circulación de mensajes de texto enviados a conductores de la ciudad en los que se solicita información relacionada con el sistema de Estacionamiento Medido, en lo que podría tratarse de una maniobra de estafa.

La alerta surgió luego de que varios vecinos realizaran consultas tras recibir comunicaciones en sus teléfonos celulares informando sobre una supuesta «actualización administrativa» del servicio.

Frente a esta situación, tanto la Dirección de Tránsito y Transporte como la Dirección de Informática aclararon que el Municipio no está llevando adelante ningún tipo de campaña de actualización de datos ni solicitando información personal o de los vehículos mediante mensajes telefónicos.

Recomiendan no brindar información

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos extremar las precauciones y evitar responder este tipo de mensajes, ya que podrían formar parte de una modalidad de fraude destinada a obtener datos personales.

En ese sentido, remarcaron que no deben facilitar información personal, datos del vehículo, claves ni ningún otro tipo de dato sensible ante este tipo de requerimientos.

Solo por canales oficiales

Las autoridades recordaron además que cualquier información vinculada al funcionamiento del Estacionamiento Medido se comunica exclusivamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Concordia.

Por último, indicaron a 7Paginas, que quienes tengan dudas o necesiten realizar consultas pueden acercarse personalmente a las oficinas del Estacionamiento Medido, ubicadas en la Peatonal del Bicentenario, junto al Palacio Municipal, donde recibirán el asesoramiento correspondiente.