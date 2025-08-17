Alfredo Casero y su “Cha Cha Cha” hicieron reír a Concordia en el Odeón

Casero estuvo acompañado por su histórico compañero Fabio Alberti y un elenco de lujo que lograron arrancar carcajadas constantes durante casi dos horas de show.

Entre los momentos más celebrados se destacaron un renovado cuadro de Juan Carlos Batman, como parte del “encuentro sudamericano de Batmans”, además del unipersonal de Casero, que incluyó la participación de personajes imaginarios inspirados en el público concordiense.

El auditorio, con buen número de espectadores, disfrutó de un espectáculo que combinó la esencia del humor absurdo y creativo que caracterizó al ciclo televisivo con nuevos recursos adaptados al presente.

Con este paso por Concordia, Casero y su “Cha Cha Cha” confirman que el humor que marcó a toda una generación sigue vigente y logra reunir a públicos de distintas edades en torno a la risa compartida.

Redaccion de 7Paginas