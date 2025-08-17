7PAGINAS

Domingo 17 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Alfredo Casero y su “Cha Cha Cha” hicieron reír a Concordia en el Odeón

El reconocido humorista Alfredo Casero regresó a los escenarios con su clásico “Cha Cha Cha”, un ciclo que marcó un antes y un después en la televisión argentina. Este sábado, el espectáculo se presentó en el teatro Odeón de Concordia, donde el público disfrutó de una noche de cargada de humor.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Casero estuvo acompañado por su histórico compañero Fabio Alberti y un elenco de lujo que lograron arrancar carcajadas constantes durante casi dos horas de show.

Entre los momentos más celebrados se destacaron un renovado cuadro de Juan Carlos Batman, como parte del “encuentro sudamericano de Batmans”, además del unipersonal de Casero, que incluyó la participación de personajes imaginarios inspirados en el público concordiense.

El auditorio, con buen número de espectadores, disfrutó de un espectáculo que combinó la esencia del humor absurdo y creativo que caracterizó al ciclo televisivo con nuevos recursos adaptados al presente.

Con este paso por Concordia, Casero y su “Cha Cha Cha” confirman que el humor que marcó a toda una generación sigue vigente y logra reunir a públicos de distintas edades en torno a la risa compartida.

Redaccion de 7Paginas