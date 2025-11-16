Alfredo Leuco“todos los integrantes del cártel de los pingüinos millonarios están presos”

Leuco aseguró que “todos los integrantes del cártel de los pingüinos millonarios están presos”, en referencia a los exfuncionarios investigados y condenados por causas vinculadas a corrupción. Mencionó entre ellos a Ricardo Jaime, José López y Lázaro Báez, quienes ya cumplen diversas penas en el penal de Ezeiza.

El periodista sostuvo que la estructura que “saqueó al Estado” durante los años de kirchnerismo se encuentra hoy bajo prisión, y remarcó que Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario bajo control electrónico. Según expresó, la expresidenta enfrenta un escenario judicial cada vez más complejo por el avance de la causa de los cuadernos y otras investigaciones en curso.

Al analizar el impacto político de las últimas decisiones judiciales, Leuco afirmó que tanto De Vido como otros exfuncionarios “enriquecieron al matrimonio Kirchner y a sí mismos”, y señaló que varias de las causas ya cuentan con condenas firmes. Entre ellas mencionó la tragedia de Once, la compra de material ferroviario y operaciones vinculadas al gas natural licuado.

Leuco también retomó declaraciones de Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, quien años atrás acusó a Cristina Fernández de “haber dejado solo” al exministro en medio de los procesos judiciales. Para Leuco, estos testimonios exhiben fracturas internas en el sector político que gobernó entre 2003 y 2015.

A lo largo del editorial, Leuco hizo referencia al denominado “pabellón K” del penal de Ezeiza y calificó la reciente detención de De Vido como “una buena noticia para la salud democrática”, asegurando que el dirigente podría solicitar prisión domiciliaria en las próximas semanas debido a su estado de salud.

Finalmente, remarcó que, a su entender, las investigaciones por corrupción continuarán avanzando y que aún quedan causas pendientes vinculadas a obra pública, relaciones con Venezuela y supuestos retornos de dinero desde Caracas.