«Alimentando Corazones»: La misión solidaria de una iglesia evangélica para ayudar a quienes viven en la calle

En un contexto económico donde la necesidad golpea con fuerza en los sectores más vulnerables, la solidaridad emerge como un faro de resistencia en Concordia. Bajo el lema «Alimentando Corazones», un grupo de fieles de una iglesia evangélica local ha puesto en marcha una campaña para asistir a personas en situación de calle y a quienes, a diario, se ven obligados a buscar sustento en contenedores de basura.

Miguel Berdun, colaborador y predicador del Ministerio, explicó a 7Paginas que la iniciativa nació de observar la cruda realidad de las noches concordienses. «Comenzamos a recolectar alimentos para preparar platos calientes y también ropa de abrigo, adelantándonos a los cambios de temperatura y los primeros fríos del año», señaló.

Un trabajo «a pulmón»

La tarea no es sencilla. El grupo se sustenta principalmente a través de donaciones y fondos propios de la congregación, aunque Berdun reconoce que la crisis también afecta la capacidad de dar de la comunidad: «Todo lo hacemos a pulmón, pero la situación está difícil a nivel general y la colaboración también se achica».

Para Miguel, esta misión tiene un componente personal y espiritual muy fuerte. «El objetivo primordial es que estas personas no se vayan a dormir con el estómago vacío. Además de la comida, los ayudamos con la oración y la palabra de Dios para darles ánimo en este trance difícil. Hay mucha gente que hoy ha perdido todo, como me pasó a mi en algún momento», confesó conmovido.

Asistencia integral: Del Hospital a las adicciones

La labor de este grupo no se agota en las viandas nocturnas. El Ministerio también colabora regularmente con el hospital local llevando agua y mercaderías para quienes esperan o transitan una internación.

Asimismo, desarrollan un importante trabajo de acompañamiento con personas que atraviesan consumos problemáticos. «Estamos acompañando a las personas con adicciones, porque entendemos que debemos fortalecer la vida para negarse a la muerte», afirmó Berdun.

Cómo colaborar

Desde el Ministerio apelan a la buena voluntad de los vecinos de Concordia para poder sostener esta red de contención. Se necesitan alimentos no perecederos, carnes, verduras y, especialmente por la época, frazadas y ropa de abrigo en buen estado.

Punto de recepción: Ricardo Rojas 1584.

Contacto directo: 345 4130520.

«Cualquier ayuda, por mínima que parezca, para nosotros es un plato de comida más y una esperanza para quien hoy no tiene nada», concluyó Berdun.