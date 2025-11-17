7PAGINAS

Lunes 17 de noviembre de 2025
“Alimentando la Cultura 2025”: vuelve el festival solidario de la Facultad de Ciencias de la Alimentación

Este jueves 20 de noviembre, de 18 a 23 horas, la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER volverá a ser escenario de uno de los eventos solidarios más esperados del año: la 11.ª edición de “Alimentando la Cultura”, una propuesta que combina arte, participación comunitaria y compromiso social. La actividad tendrá lugar en el estacionamiento de la institución, en avenida Monseñor Tavella 1450 de Concordia, con entrada a cambio de un alimento no perecedero.
Organizado por el Centro de Estudiantes, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia, el festival se ha convertido en un clásico del calendario local, reuniendo a familias, estudiantes y público en general para disfrutar de una tarde-noche colmada de música, feria y actividades culturales.

El público podrá disfrutar de bandas locales en vivo, una feria de emprendedores con una amplia variedad de productos regionales, cantina con diversas opciones gastronómicas y sorteos que se realizarán a lo largo de toda la jornada. Como cada año, lo recaudado será destinado a instituciones y organizaciones sociales, reafirmando el carácter solidario del encuentro.

Además, como actividad especial, de 16 a 18 horas se dictará el Taller de Canto con Caja del NOA, una propuesta guiada por la artista Gabriela Achrem, ideal para quienes deseen acercarse a las raíces del folclore norteño.

Desde la organización destacaron a 7Paginas, el trabajo conjunto que hace posible esta nueva edición, agradeciendo el apoyo de artistas, talleristas, emprendedores, empresas locales y del equipo directivo y administrativo de la Facultad, cuyo acompañamiento resulta fundamental para sostener el espíritu comunitario del evento.