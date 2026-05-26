Alivio financiero: entró en vigencia el programa para unificar deudas de empleados y jubilados entrerrianos

Segun se dijo a 7Paginas, el programa busca ofrecer una salida cuantitativa a quienes arrastran múltiples compromisos financieros, centralizando todas sus obligaciones en una única cuota previsible.

¿Cómo es el trámite?: los tres pasos para acceder

El proceso de gestión fue diseñado de manera simplificada y se compone de tres etapas correlativas:

Registro inicial online: El interesado debe iniciar la solicitud completando sus datos a través de la plataforma digital oficial de la entidad.

Evaluación de perfil y notificación: Tras analizar el comportamiento financiero del solicitante, se emitirá una notificación que indicará si el resultado del perfil crediticio es positivo o negativo, detallando los pasos a seguir.

Firma presencial: Una vez obtenida la aprobación definitiva del crédito, el beneficiario deberá acercarse a la sucursal de la entidad seleccionada para concluir el trámite y proceder a la firma.

Requisitos y documentación a presentar

Para avanzar con la unificación de los pasivos, los solicitantes deberán reunir de forma obligatoria los siguientes requisitos:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Ingresos demostrables (recibo de sueldo o haberes jubilatorios).

Certificados de deuda: Comprobantes oficiales emitidos por las entidades acreedoras vigentes, donde figure detalladamente el monto total de las obligaciones que se pretenden unificar.

Condiciones financieras del préstamo

El programa de asistencia crediticia cuenta con lineamientos específicos de amortización para garantizar su sustentabilidad y el cuidado del salario del trabajador o pasivo:

Sistema de amortización: Se aplicará el Sistema Francés, con cuotas fijas y en pesos.

Plazos: Planes de financiación de hasta 60 meses (5 años).

Período de gracia: Se contempla un beneficio de hasta dos meses de gracia para el pago del capital y los intereses iniciales.

Toque de afectación: Como medida de salud financiera, la sumatoria de las deudas a unificar no debe superar un máximo del 40% de la relación cuota-ingreso del solicitante.

Modalidades de cobro según el sector

La forma de pago de las cuotas mensuales variará de acuerdo al encuadre laboral del beneficiario. Para los empleados del sector público, la retención se efectuará mediante descuento directo de haberes a través del sistema Codes. Por su parte, para los trabajadores del sector privado u otros rubros, el cobro se instrumentará a través de débito automático directo en su cuenta del Banco Entre Ríos.

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