Alivio para el bolsillo: Aprobaron por unanimidad una reducción en el costo del retiro de ramas y escombros en Concordia

La normativa modificada establece dos beneficios directos para los vecinos de la ciudad a la hora de realizar tareas de poda, limpieza o mantenimiento en sus hogares: Ampliación de la exención: Se elevó hasta los 3 metros cúbicos ($3\text{ m}^3$) el volumen totalmente exento de pago. Es decir, el retiro de esa cantidad de residuos voluminosos o cacharros ahora es gratuito.

Reducción del excedente: En caso de superar los $3\text{ m}^3$, el costo del servicio será notablemente menor. El cálculo de la tasa complementaria pasará a cobrarse a razón de medio Jurista (0,5) por cada metro cúbico excedente.

Teniendo en cuenta que el valor actual de 1 Jurista está fijado en $31.575, la tasa por cada metro cúbico extra equivaldrá exactamente a la mitad de ese monto ($15.787,50), disminuyendo sustancialmente el impacto en la economía familiar.

Desde el bloque oficialista aclararon de forma taxativa que la medida no representa bajo ningún concepto la creación de un nuevo tributo, sino una reconfiguración orientada a la accesibilidad y el cuidado del medioambiente urbano.

Al respecto, la concejal Silvina Ovelar explicó los fundamentos del pedido de modificación que realizaron durante el tratamiento del proyecto en comisiones:

«Lo que estamos haciendo es bajar el costo del servicio para que sea más accesible para los vecinos. Antes el municipio comenzaba a cobrar por volúmenes más chicos y el valor por metro cúbico era más alto. A pedido de nuestro bloque, los primeros tres metros cúbicos serán gratuitos, que es el volumen promedio que genera la mayoría de las familias cuando realiza una poda o una limpieza del patio».

Finalmente, la edil remarcó que la meta de la nueva ordenanza es lograr que «hacer las cosas bien cueste menos», promoviendo que la ciudadanía canalice la disposición de sus residuos pesados a través de los sistemas oficiales de recolección y colabore activamente en mantener una Concordia más limpia y ordenada.