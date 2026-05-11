Alivio para el bolsillo: Entre Ríos lanzó un programa de desendeudamiento para empleados públicos y privados

En un contexto de marcado descenso de las tasas de interés a nivel nacional, el Gobierno de Entre Ríos anunció este lunes el lanzamiento del Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos. La iniciativa busca «limpiar» el perfil financiero de los trabajadores, permitiéndoles canjear deudas caras por un crédito más accesible, lo que liberará recursos para el consumo local.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, quien brindó detalles técnicos sobre la operatoria gestionada ante el Banco de Entre Ríos (BERSA), agente financiero de la provincia.

Las claves del programa

El plan está diseñado para que los asalariados puedan agrupar sus deudas (tomadas en bancos, financieras o mutuales) y refinanciarlas bajo condiciones mucho más favorables que las del año pasado.

Tasa de interés: Se fijó una Tasa Nominal Anual (TNA) del 60% fija. Según Boleas, esto permite «reducir a la mitad o más» el costo de créditos tomados en 2025, que promediaban el 130%.

Plazos: Hasta 60 meses para el pago.

Período de gracia: Los beneficiarios tendrán dos meses sin pagar cuotas tras la adhesión.

Sin costo fiscal: El ministro aclaró que la medida no genera gastos extra para las arcas del Estado provincial.

Alcance universal: Estatales, privados y jubilados

Una de las novedades más trascendentes es que el programa no se limita únicamente a los empleados de la administración pública. «Estamos convencidos de que tiene que estar dirigido a todos los asalariados», señaló el ministro, confirmando que el beneficio se extiende a trabajadores del sector privado y a jubilados provinciales (pasivos).

Boleas explicó que la medida responde a una necesidad macroeconómica: «Ese dinero que se libera, que antes iba al pago de una cuota alta, vuelve al consumo, revitalizando la economía local».

¿Cómo inscribirse?

La implementación será 100% digital a través del sitio web del Banco de Entre Ríos. Las autoridades indicaron que se están ajustando los últimos detalles operativos, por lo que el sistema estará plenamente vigente en los próximos días. La viabilidad del crédito dependerá de las condiciones individuales de cada deudor, como su nivel salarial y el monto de la deuda a consolidar.

Con este lanzamiento, Entre Ríos sigue los pasos de provincias vecinas como Santa Fe, buscando proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente al endeudamiento familiar.

Redaccion de 7Paginas