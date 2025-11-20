Allanamientos, droga y un ataque a tiros: detienen a peligrosos delincuentes acusados de intentar matar a un joven en Concordia

Allanamiento en Villa Busti

El informe policial proporcionado a 7Paginas indica que el primer procedimiento, correspondiente al Mandamiento N° 2841, se realizó en una vivienda ubicada en calle Moreno y Néstor Garat, en el barrio Villa Busti. Allí se encontró una importante cantidad de droga y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

Los efectivos secuestraron 38 envoltorios de cocaína con un peso total de 15 gramos, una tijera, recortes de nylon, un plato de vidrio y una tarjeta SUBE con restos de la misma sustancia, además de bolsas tipo camiseta y un cartucho calibre 380 sin percutar.

Al momento de la irrupción policial, un hombre intentó escapar por los fondos de la vivienda, atravesando un zanjón. Sin embargo, fue interceptado y detenido por personal de la Sección Motorizada en calles Espejo y Colón. Quedó alojado a disposición del fiscal Mario Figueroa, acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Segundo operativo y nuevas detenciones

El Mandamiento N° 2842, ejecutado en una vivienda cercana —ubicada en Cortada Moreno y Néstor Garat—, también arrojó resultados positivos. En el patio del domicilio se secuestraron cinco envoltorios de cocaína con un pesaje total de 35 gramos y un envoltorio de marihuana que alcanzó los 29 gramos.

Por disposición del fiscal Figueroa, dos hombres fueron detenidos en el lugar, igualmente acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El ataque armado: cómo ocurrió

Según la reseña del hecho investigado, el martes 18 de noviembre de 2025, entre las 16:20 y las 16:40, Brian Miguel Federico Vázquez llegó a Chacabuco y Brown Sur a bordo del Peugeot 207, acompañado por un menor. Allí, según testigos, amenazó a Jonatan Galli y Orlando Rotela, advirtiéndoles: “Se van a tener que esconder porque los vamos a matar”.

Minutos después, Vázquez regresó al lugar, esta vez en una Honda XR300 y acompañado por otro individuo. En esa instancia efectuaron varios disparos contra Orlando Rotela, quien recibió un impacto en la pierna izquierda, a la altura de la pantorrilla. Las lesiones fueron constatadas médicamente.

Investigación en curso

Con los allanamientos y detenciones concretadas, la justicia continúa la investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados en el ataque a tiros y en la actividad vinculada a la comercialización de drogas. La captura de Brian Vázquez, señalado como autor material del disparo, es uno de los objetivos principales de la causa.

Fuentes policiales adelantaron a 7Paginas, que no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.