Allanamientos en búnkeres narco de Santa Fe: utilizaban a mellizas de 7 años para vender cocaína

Los procedimientos incluyeron más de 60 allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, en el marco de causas vinculadas a homicidios, balaceras y microtráfico. Según confirmaron desde la fiscalía, los menores eran enviados junto a los compradores para concretar el “pasamanos” de dinero por droga, aprovechándose de su extrema vulnerabilidad.

Como resultado de los operativos, además de las 39 detenciones, se logró rescatar a tres niños que se encontraban en entornos de alto riesgo y que eran utilizados para la comercialización de estupefacientes. Las hermanas mellizas de 7 años fueron halladas en una vivienda, mientras que el menor de 11 fue encontrado en otro domicilio. Todos quedaron a disposición de la Secretaría de Niñez para su resguardo y asistencia.

Los domicilios allanados eran investigados por seis fiscales y están relacionados con diversos hechos violentos, entre ellos el caso de una nena de 7 años que resultó baleada en el abdomen el pasado 30 de diciembre en el barrio Empalme Graneros, tras quedar en medio de un tiroteo entre bandas narco.

El fiscal de la Unidad de Microtráfico, Franco Carbone, explicó que “es algo frecuente que venimos observando en casos de microtráfico, donde el narco se vale de personas en situación de vulnerabilidad y de menores de edad”. Además, precisó que cuentan con registros fílmicos obtenidos durante tareas de campo que confirman el uso de niños para el comercio de drogas. Fuentes oficiales indicaron que los padres de los menores no se encuentran detenidos.

Durante los allanamientos se secuestraron 12 armas de fuego de distintos calibres, municiones, cerca de un kilo de cocaína —fraccionada y sin fraccionar—, vehículos, una gran cantidad de teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes. Las acciones fueron ejecutadas por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), con apoyo de grupos tácticos y fuerzas federales.

En paralelo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó adelante un operativo en el barrio Vía Honda de Rosario, en el marco del Plan Bandera. Allí se concretaron siete allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de cinco personas —cuatro hombres y una mujer— y el secuestro de cocaína, municiones, teléfonos celulares y sustancias utilizadas como elementos de corte.

Durante estos procedimientos también se detectó la presencia de animales de distintas especies, algunos en peligro de extinción. Ante esta situación, intervino la Brigada Ecológica y de Rescate Animal, que procedió al secuestro de cuatro equinos, un loro, un cardenal amarillo y un zorzal, quedando parte de ellos bajo depósito judicial.

El fiscal regional Matías Merlo destacó el trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y federales, subrayando la importancia de brindar “una respuesta más inmediata” frente a los hechos de violencia y narcotráfico que afectan a la región. Las causas continúan en investigación bajo la órbita de la Fiscalía Regional de la 2ª Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación.

La Nacion