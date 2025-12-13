Allanamientos en Calabacilla: fueron por armas y hallaron un punto de venta de drogas, dos detenidos

Según se informoo a 7Paginas, el procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que dio cumplimiento a dos órdenes de allanamiento en viviendas de la mencionada localidad. La pesquisa se originó tras tareas de ciberpatrullaje, donde los investigadores detectaron que un hombre, a través de una cuenta pública de Instagram, publicaba imágenes portando un arma de fuego.

Si bien los allanamientos estaban orientados inicialmente a la búsqueda de armas, el resultado fue aún más relevante: en los domicilios se descubrió un presunto punto de venta de estupefacientes. Durante los procedimientos, la Policía secuestró un total de 78 bolsitas de clorhidrato de cocaína, además de un envoltorio de mayor tamaño con la misma sustancia, alcanzando un peso total de 60,9 gramos.

Asimismo, se incautó la suma de 175.900 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.

Como resultado del operativo, dos hombres de 25 años de edad fueron detenidos y quedaron imputados por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.