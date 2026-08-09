Allanamientos en Concordia: ocho personas detenidas, 240 dosis de estupefacientes secuestradas y un punto de venta cerrado

Un importante operativo contra el narcomenudeo se llevó adelante este sábado en distintos sectores de Concordia, donde efectivos de la División Drogas Peligrosas concretaron varios allanamientos simultáneos que terminaron con ocho personas mayores de edad detenidas, el secuestro de 240 dosis de estupefacientes y el cierre de un punto de venta de drogas.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez Dr. Mauricio Guerrero, a solicitud del fiscal Dr. Zabaleta, en el marco de una investigación que permitió determinar el presunto funcionamiento de varias viviendas como bocas de expendio de sustancias al menudeo.

Las medidas judiciales se concretaron en domicilios ubicados en los barrios José Hernández, El Sapito y Las Tablitas.

De acuerdo con la investigación, en los lugares allanados se habría constatado una actividad vinculada con la comercialización de estupefacientes en diferentes horarios y bajo distintas modalidades.

Como resultado del despliegue policial se logró secuestrar un total de 240 dosis de estupefacientes, además de dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

Entre los elementos incautados también se encuentran diez teléfonos celulares, una balanza de precisión y materiales destinados al corte y fraccionamiento de sustancias.

Durante los procedimientos fueron detenidas ocho personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia interviniente, que deberá determinar las responsabilidades individuales en el marco de la investigación.

Desde la policia destacaron a 7Paginas, que el operativo permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes, en una investigación orientada a combatir la comercialización de drogas en pequeñas cantidades.

Para concretar los allanamientos se contó con la colaboración de Divisiones y Grupos Especiales de otras Departamentales, además de personal de la propia División Drogas Peligrosas, que participaron del amplio despliegue dispuesto para ejecutar las medidas judiciales.