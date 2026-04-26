Allanamientos en Concordia: secuestran cocaína, una moto robada y detienen a seis personas

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías local y permitieron el secuestro de diversos elementos vinculados a la investigación. Entre ellos, una motocicleta Gilera Smash que presentaba un pedido de secuestro vigente desde el año 2023, además de un aire comprimido, la suma de 99.400 pesos en efectivo y dos envoltorios con cocaína.

Asimismo, durante los procedimientos se incautaron otros elementos considerados de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

Como resultado del operativo, seis personas fueron aprehendidas, acusadas del supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y resistencia a la autoridad.

Redaccion de 7Paginas