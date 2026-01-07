Allanamientos en Concordia: secuestran municiones de fusil de guerra, cocaína y marihuana

Los procedimientos, según informó la policía a 7Paginas, se realizaron en viviendas ubicadas en la intersección de calle 59 y Liberman, en Teniente Ibáñez y Ricardo Rojas, y en la zona de Los Teros y Las Calandrias. Como resultado de los operativos, los efectivos policiales lograron el secuestro de 23 municiones correspondientes a un fusil FAL, considerado armamento de guerra.

Además, durante los allanamientos se incautaron 31 envoltorios de marihuana y 25 envoltorios de cocaína, quedando todos los elementos a disposición de la Justicia para su análisis y posterior incorporación a la causa.

La investigación es llevada adelante con la intervención del fiscal Dr. Tomás Tscherning, quien dispuso las diligencias de rigor en el marco de la causa en trámite. Los procedimientos se desarrollaron bajo estrictas medidas de seguridad y continúan las actuaciones judiciales para determinar responsabilidades.