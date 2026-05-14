Allanamientos en Concordia: secuestran seis piedras de cocaína compactada y detienen a cuatro personas

El operativo se realizó en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Perú y Castelli, en el marco de una orden de allanamiento dispuesta por el fiscal Fabio Zabaleta y autorizada por el titular del Juzgado de Garantías N° 4, Mauricio Guerrero.

Según se informó a 7Paginas, durante el procedimiento los efectivos obtuvieron resultados positivos, logrando el secuestro de seis piedras compactadas de cocaína, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, recortes circulares de nylon, dos tijeras y un dosificador, elementos que serían utilizados para el fraccionamiento y comercialización de la droga.

Asimismo, cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía interviniente y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.