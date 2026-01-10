Allanamientos en el barrio Nébel: secuestraron un arma de fuego, cocaína y hay dos personas detenidas

Según se informó a 7Paginas, los procedimientos arrojaron resultados positivos, con el secuestro de diez envoltorios de cocaína, una suma de 153.000 pesos en efectivo, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, un cartucho de escopeta calibre 12, cinco teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes.

Como consecuencia de los operativos, fueron detenidas dos personas: un hombre de 40 años y una mujer de 36 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.