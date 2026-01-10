7PAGINAS

Sábado 10 de enero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Allanamientos en el barrio Nébel: secuestraron un arma de fuego, cocaína y hay dos personas detenidas

En la jornada de este viernes, personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante tres allanamientos en distintas viviendas del barrio Nébel, en el marco de una investigación vinculada al narcomenudeo.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según se informó a 7Paginas, los procedimientos arrojaron resultados positivos, con el secuestro de diez envoltorios de cocaína, una suma de 153.000 pesos en efectivo, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, un cartucho de escopeta calibre 12, cinco teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes.

Como consecuencia de los operativos, fueron detenidas dos personas: un hombre de 40 años y una mujer de 36 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.