Martes 13 de enero de 2026
Allanamientos por amenazas en Concordia: dos detenidos y secuestro de un arma de fuego y más de 300 gramos de droga

En el marco de una investigación por amenazas, este martes personal de la Comisaría Séptima de Concordia llevó adelante una serie de allanamientos que arrojaron resultados positivos, con personas detenidas y el secuestro de un arma de fuego y estupefacientes.
Redacción 7Paginas

Los procedimientos se realizaron en distintos domicilios del barrio Fátima, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas a partir de un hecho denunciado por amenazas. Durante los operativos, los efectivos policiales lograron el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera, con un proyectil calibre .22, y una piedra de marihuana con un peso total de 305 gramos.

Como resultado de los allanamientos, quedaron detenidas dos personas: una mujer de 29 años y un hombre de 26, quienes fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia.

