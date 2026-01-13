Allanamientos por amenazas en Concordia: dos detenidos y secuestro de un arma de fuego y más de 300 gramos de droga

Los procedimientos se realizaron en distintos domicilios del barrio Fátima, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas a partir de un hecho denunciado por amenazas. Durante los operativos, los efectivos policiales lograron el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera, con un proyectil calibre .22, y una piedra de marihuana con un peso total de 305 gramos.

Como resultado de los allanamientos, quedaron detenidas dos personas: una mujer de 29 años y un hombre de 26, quienes fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia.

