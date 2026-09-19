Allanamientos por amenazas: encontraron cocaína y detuvieron a un hombre en Concordia

Un operativo policial desplegado durante la tarde de este viernes en distintos sectores de Concordia terminó con el secuestro de cocaína y la detención de un hombre de 33 años.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Jefatura Departamental Concordia, a partir de cuatro órdenes de allanamiento con irrupción libradas en el marco de una investigación por amenazas.

Los efectivos llevaron adelante los operativos en distintos domicilios de la zona de Benito Legerén y también en inmediaciones de 11 de Noviembre y Cdta. 57, y 2 de Abril y Grimberg.

De acuerdo con la información policial proporcionada a 7Paginas, los allanamientos arrojaron resultados positivos, ya que permitieron localizar y secuestrar cocaína fraccionada y también en piedra.

A raíz del hallazgo, y por disposición del fiscal interviniente, Dr. Mario Figueroa, se procedió a la detención de un hombre de 33 años.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia y quedó vinculado a una causa por el delito de Tenencia Simple de Estupefacientes, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes