Allanamientos por narcomenudeo: la noticia que dejó de ser noticia en Concordia

Las gacetillas de prensa de la Jefatura Departamental Concordia informan con frecuencia sobre nuevos procedimientos vinculados al narcomenudeo. En distintos puntos de la ciudad se realizan allanamientos, se detiene a personas y se secuestran pequeñas cantidades de cocaína y marihuana destinadas, presuntamente, a la comercialización.

La reiteración de estos operativos plantea una situación que merece ser observada más allá de cada procedimiento individual: el fenómeno del narcomenudeo no parece reducirse y los puntos de venta continúan apareciendo en distintos barrios de Concordia.

La pregunta que surge entonces es si la sucesión de allanamientos está logrando afectar realmente la estructura del negocio o si, por el contrario, apenas consigue reemplazar a quienes ocupan los eslabones más bajos de una cadena mucho más amplia.

Los vendedores, el último eslabón

En muchos de los procedimientos conocidos públicamente, quienes terminan detenidos son jóvenes acusados de comercializar pequeñas cantidades de estupefacientes. Son los llamados vendedores o «soldados» dentro de una estructura que, en teoría, debería tener otros niveles de organización y abastecimiento.

Concordia enfrenta además un contexto social complejo. La ciudad ha sido señalada en distintos informes como una de las zonas con mayores niveles de pobreza del país. En ese escenario, el crecimiento de pequeños puntos de venta de drogas también abre un interrogante social: para algunos jóvenes, ¿la comercialización de estupefacientes termina siendo considerada una alternativa de subsistencia?

Esto no implica justificar el delito, sino intentar comprender por qué, pese a los procedimientos y las detenciones, el fenómeno consigue reproducirse.

Un dato que preocupa: las «piedras» de cocaína

Otro elemento que aparece en algunos de los últimos procedimientos es el secuestro de cocaína en forma de «piedras», una presentación que puede corresponder a una etapa previa de fraccionamiento y comercialización.

La aparición de este tipo de droga también genera preocupación por las condiciones en las que posteriormente puede ser adulterada, fraccionada y distribuida. Las sustancias utilizadas para aumentar el volumen de los estupefacientes pueden incrementar los riesgos para la salud de quienes las consumen.

En este punto, el problema deja de ser solamente policial y pasa a involucrar también una cuestión sanitaria y social.

La pregunta que sigue sin respuesta

Cada nuevo allanamiento permite retirar droga de circulación y, en algunos casos, poner a disposición de la Justicia a quienes son señalados como responsables de su comercialización. Pero detrás de esos procedimientos permanece una pregunta central:

¿Quién ingresa la droga a Concordia?

Si todos los días aparecen nuevos puntos de venta, nuevos vendedores y nuevas cantidades de cocaína o marihuana, resulta inevitable preguntarse cómo funciona la cadena de abastecimiento que permite que esas sustancias lleguen hasta los barrios.

¿Son suficientes los controles existentes? ¿Existen investigaciones que permitan avanzar hacia los niveles superiores de las organizaciones? ¿Las fuerzas de seguridad cuentan con los recursos necesarios para identificar a quienes abastecen el mercado? ¿Se trata de estructuras que logran eludir los controles o existen otras dificultades que impiden llegar hasta quienes manejan el negocio?

También corresponde señalar que cualquier hipótesis sobre complicidad o participación de integrantes de las fuerzas de seguridad requiere pruebas y una investigación judicial que la sustente. No alcanza con la reiteración de los procedimientos para afirmar que exista protección institucional.

Lo que sí resulta evidente es que detener a vendedores y secuestrar pequeñas cantidades de droga no responde por sí solo a la pregunta sobre el origen del abastecimiento.

Una noticia que se volvió cotidiana

En Concordia, los allanamientos por narcomenudeo corren el riesgo de convertirse en una noticia cotidiana. Se informa sobre una vivienda allanada, personas detenidas y droga secuestrada, y al día siguiente aparece un nuevo procedimiento.

La cuestión de fondo es si esa sucesión de operativos consigue desarticular las redes que sostienen el negocio o simplemente interviene sobre sus últimos eslabones.

Mientras los procedimientos continúan y los puntos de venta siguen apareciendo, la pregunta permanece abierta: ¿por qué quienes venden pequeñas cantidades terminan expuestos y detenidos, mientras quienes abastecen la droga a la ciudad parecen permanecer fuera del alcance de las investigaciones que llegan a conocimiento público?

Es, quizás, la pregunta más importante que deja cada nuevo allanamiento por narcomenudeo en Concordia.