Allanamientos positivos en Concordia: secuestran armas, rescatan animales en mal estado y detienen a un hombre

Los procedimientos se realizaron en distintos domicilios ubicados en inmediaciones de calles Vera Peñaloza y Pasaje Público, así como en la zona de Virgen de Fátima y Nogueira.

Como resultado de los operativos, los efectivos lograron incautar un arma de fuego calibre .22 largo, dos carabinas y tres cartuchos del mismo calibre.

Durante el despliegue policial, un hombre intentó darse a la fuga e ingresó a una vivienda lindante hacia el sector Este, donde se perdió de vista. Posteriormente, los uniformados se entrevistaron con el propietario del inmueble, un hombre de 35 años, quien aseguró desconocer al sujeto y entregó voluntariamente una réplica de rifle que se encontraba en el interior de la vivienda.

En otro de los domicilios allanados, se procedió además al secuestro de un equino, dando intervención al médico veterinario municipal, quien constató la presencia de animales —entre ellos cerdos, aves y caballos— en condiciones higiénico-sanitarias deficientes y sin los cuidados necesarios.

Como resultado final, se concretó la detención de un hombre de 27 años por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, sobre quien además pesaba un pedido de captura vigente.

La investigación continúa en curso, mientras se avanza en las actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los involucrados.