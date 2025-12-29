Allanan la casa de la mamá del financista de Concordia ligado a Tapia por la presunta compra irregular de US$1400 millones durante el kirchnerismo

El procedimiento se enmarca en investigaciones sobre un supuesto fraude con la adquisición de dólares oficiales sin justificación, conocido como “rulo” cambiario, que consiste en comprar divisas a precio oficial para luego venderlas a un valor más elevado en otros mercados.

En paralelo, la Justicia ordenó allanamientos en el Banco Central (BCRA) para indagar posibles vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de la modelo Jesica Cirio, en otra causa por compra irregular de dólares. Estas medidas fueron dispuestas por el juez federal Sebastián Casanello e incluyen la búsqueda de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica.

Investigaciones que involucran a Sur Finanzas

Desde 2021, la jueza federal María Eugenia Capuchetti investiga a Sur Finanzas por maniobras destinadas a acceder al dólar oficial durante el cepo cambiario. En este marco, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo y de 14 sociedades vinculadas a la firma. La causa analiza operaciones presuntamente incompatibles con la actividad declarada de la empresa, que en la última década consolidó su presencia en el circuito financiero paralelo y en el ámbito del fútbol argentino.

Además, Sur Finanzas está bajo la lupa de la PROCELAC en una causa por presunto lavado de dinero, relacionada con el rol de Vallejo en el sistema financiero informal y en operaciones vinculadas al fútbol.

Simultáneamente, la DGI presentó una denuncia ante la fiscalía federal de Quilmes, centrada en presunta evasión y lavado de dinero. Según el organismo, se investigan movimientos por 880.000 millones de pesos dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y la utilización de empresas apócrifas, que habrían canalizado 72.000 millones de pesos. También se detectaron operaciones realizadas por monotributistas sin capacidad económica acorde a su categoría fiscal.

Estos procedimientos judiciales profundizan una investigación de alto impacto que involucra al sistema financiero, el mercado cambiario y posibles vínculos con estructuras deportivas y económicas de alcance nacional.