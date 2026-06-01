Allanan un campo correntino en Sauce y recuperan 40 colmenas robadas en Entre Ríos

Un complejo operativo interprovincial rompió con la tranquilidad rural en las últimas horas y permitió resolver un importante golpe delictivo contra la producción apícola regional. Lo que se había denunciado inicialmente como una misteriosa desaparición de colmenas en la zona de Villa del Rosario (departamento Federación, Entre Ríos), terminó encontrando una respuesta efectiva del otro lado de los límites provinciales.

A partir de pistas firmes y un minucioso seguimiento de huellas e información recabada por los investigadores, la Justicia ordenó un allanamiento en un establecimiento rural ubicado en la localidad de Sauce, provincia de Corrientes.

Hasta allí se trasladaron los efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Sauce, quienes al inspeccionar el campo detectaron la presencia de los implementos apícolas sospechosos.

Golpazo al «atropello» apícola: marcas indelebles

Durante el despliegue en el predio correntino, los uniformados lograron contabilizar y registrar un total de 40 cajones de colmenas en plena producción. La clave para resolver el caso de forma inmediata estuvo en los propios materiales: cada uno de los cajones secuestrados se encontraba perfectamente identificado con la numeración oficial indeleble del Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA), coincidente con los datos del productor damnificado de Villa del Rosario.»

A veces las abejas desaparecen de sus lugares de origen por cuestiones del manejo, pero las huellas y las marcas que dejan los ladrones en los cajones no se borran tan fácilmente», señalaron fuentes vinculadas a la investigación a 7Paginas.Cooperación policial y restitución del capital

Según estimaciones del sector, el cargamento recuperado representa un capital de trabajo valuado en más de 7 millones de pesos, considerando tanto la estructura de los materiales como el valor de los núcleos de abejas y la proyección de la cosecha de miel.

Una vez finalizadas las correspondientes actas procesales y tras la confirmación de la titularidad de las marcas, el cargamento fue formalmente reconocido, embalado con las medidas de seguridad del caso y restituido de inmediato a su legítimo propietario. En tanto, las autoridades judiciales de ambas provincias continúan cruzando datos para determinar la responsabilidad de los propietarios del campo allanado y desbaratar las redes locales dedicadas al robo de colmenas en el territorio del Litoral.