Allanaron la vivienda de un menor que planeaba un atentado en una escuela porteña

El procedimiento fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y ejecutado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, tras una alerta emitida por el Federal Bureau of Investigation (FBI) de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. El informe fue remitido a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolin, con intervención de la Secretaría del Dr. Christian Mansilla.

Según el reporte del FBI, un usuario de una red social había manifestado su intención de realizar un tiroteo en una institución educativa. A partir de esa advertencia, la UFECI encomendó la investigación al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, que logró identificar al responsable: un joven residente en el barrio porteño de Caballito.

Durante la pesquisa se comprobó que el adolescente expresaba una profunda admiración por el régimen nazi, además de glorificar a autores de masacres como Brenton Tarrant, Anders Breivik y Rafael Solich (“Pan Triste”).

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, ordenó el allanamiento del domicilio sobre avenida Juan Bautista Alberdi.

En el lugar, los agentes secuestraron réplicas de armas de fuego (pistolas, revólver y un subfusil con inscripciones alusivas a los mencionados tiradores), municiones, cuchillos, gas pimienta, botellas tipo “molotov”, teléfonos celulares, una notebook, un pendrive y cuadernos con anotaciones. Entre los elementos hallados había una carta de despedida y un plan detallado de ataque previsto para noviembre, que incluía una amenaza en un shopping cercano, el ingreso al colegio disfrazado de policía y un tiroteo masivo dentro de las aulas.

El joven fue puesto a disposición de la justicia federal y trasladado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica. La causa quedó caratulada como “Intimidación pública”.