Allanaron una vivienda de Concordia y rescataron a un perro Pitbull que era golpeado y estaba desnutrido

En un nuevo operativo contra el maltrato animal en Concordia, personal de la Comisaría Cuarta llevó adelante un allanamiento que permitió salvar la vida de un perro que se encontraba en condiciones extremas de abandono.

El procedimiento tuvo lugar este miércoles en una vivienda ubicada en calle H. Primo al 2000. La orden judicial se dio tras una denuncia efectuada por una mujer, quien alertó a las autoridades sobre la dramática situación que padecía el animal.

Una vida de maltratos

Según la denuncia que dio origen a la investigación, el can permanecía constantemente a la intemperie, sin los cuidados básicos y en un evidente estado de desnutrición. Sin embargo, lo más grave del relato indicaba que el animal era víctima frecuente de agresiones físicas por parte de su poseedor, una situación que encuadró directamente en el delito de maltrato animal.

Al ingresar al domicilio, los efectivos policiales confirmaron las sospechas. En el lugar se procedió al secuestro de un perro macho, adulto, de raza Pitbull, con pelaje blanco y marrón.

Estado delicado

Los informes proporcionados a 7Paginas, indicaron que el animal presentaba un estado general de salud deficiente, compatible con la falta de alimentación y los golpes recibidos. El «fiel amigo» fue retirado del lugar para recibir atención veterinaria urgente y quedar bajo resguardo, lejos del ambiente hostil en el que sobrevivía.