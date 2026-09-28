Allanaron una vivienda en La Colina y secuestraron una moto, celulares y más de $3, millones de pesos

Un importante procedimiento policial se llevó a cabo durante la madrugada de este lunes en el marco de una investigación por un robo ocurrido el domingo en una vivienda de Villa Adela, donde delincuentes habrían ingresado aprovechando que no había moradores y sustrajeron dinero en efectivo.

Alrededor de la 1:30, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con efectivos de la Comisaría Villa Adela, dio cumplimiento a una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Las Colinas.

La medida judicial fue consecuencia de las tareas investigativas realizadas por la Policía y del análisis de cámaras de seguridad. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron establecer que uno de los presuntos autores sería el cuñado del denunciante, quien habría actuado junto a otro hombre.

Secuestraron moto, celulares y dinero

El allanamiento arrojó resultados positivos. En el domicilio se procedió al secuestro de una motocicleta Motomel de 110 cc, de color roja, además de un casco, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y prendas de vestir que estarían vinculadas con la investigación.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. José Arias, se procedió además a la correcta identificación de los dos hombres que se encontraban en la vivienda allanada.

Casi $3,3 millones entregados por la madre de uno de los identificados

La investigación tuvo además otro procedimiento que permitió incorporar una importante suma de dinero a la causa.

Personal policial se trasladó hasta otro domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Crisóstomo Gómez y Larroca, donde una mujer de 71 años, madre de uno de los hombres identificados durante el allanamiento, hizo entrega voluntaria de $3.299.700 en efectivo.

El dinero fue formalmente secuestrado y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar la procedencia de los elementos encontrados y establecer la responsabilidad de los sospechosos en el hecho denunciado.

Redaccion de 7Paginas