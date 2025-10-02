7PAGINAS

Jueves 2 de octubre de 2025
Altas temperaturas e inestabilidad para la región de Salto Grande

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves una jornada marcada por la inestabilidad, con cielo mayormente nublado, probabilidad de lloviznas y chaparrones aislados y una humedad cercana al 97%. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 26 grados, con vientos del sur a 8 km/h.
Para el viernes se espera que las condiciones se mantengan similares: una mínima de 16 grados y una máxima de 26, con un 40% de probabilidades de chaparrones durante la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde.

Fin de semana caluroso

El sábado se anticipa un cambio en el clima, con el regreso del sol y temperaturas en ascenso: la mínima será de 17 grados y la máxima llegará a los 31 grados, con cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, el domingo volverá la inestabilidad. Se prevé una mínima de 22 grados y una máxima de 29, con un 40% de probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada.

De esta manera, la región de Salto Grande transitará entre el calor creciente y la amenaza de lluvias, un panorama que combina jornadas soleadas con momentos de inestabilidad típicos de la transición hacia el verano.

Foto: amanecer en San Carlos-Concordia, gentileza Marcelo Cortiana (Guardaparques)

