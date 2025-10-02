Altas temperaturas e inestabilidad para la región de Salto Grande

Para el viernes se espera que las condiciones se mantengan similares: una mínima de 16 grados y una máxima de 26, con un 40% de probabilidades de chaparrones durante la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde.

Fin de semana caluroso

El sábado se anticipa un cambio en el clima, con el regreso del sol y temperaturas en ascenso: la mínima será de 17 grados y la máxima llegará a los 31 grados, con cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, el domingo volverá la inestabilidad. Se prevé una mínima de 22 grados y una máxima de 29, con un 40% de probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada.

De esta manera, la región de Salto Grande transitará entre el calor creciente y la amenaza de lluvias, un panorama que combina jornadas soleadas con momentos de inestabilidad típicos de la transición hacia el verano.

Foto: amanecer en San Carlos-Concordia, gentileza Marcelo Cortiana (Guardaparques)

Redacción de 7Paginas