Aluminé recuperó la copa y se consagró campeona del Carnaval de Chajarí 2026

La comparsa logró un total de 3503 puntos, superando a Sirirí, que obtuvo 3466 unidades, mientras que Fénix alcanzó 3431 y Amarú cerró la tabla con 3232 puntos.

De esta manera, Aluminé recupera el cetro que ya había conquistado en 2024. En 2025, el título había sido para Sirirí, pero en esta edición 2026 el trofeo regresó al Club 1° de Mayo, consolidando una competencia que año a año mantiene la expectativa y el nivel artístico en la ciudad.

Reina 2026

En el marco del escrutinio también se confirmó que María Luz Benítez, representante de comparsa Fénix del Club Ferrocarril, fue coronada como Reina del Carnaval 2026.

En esta edición no se realizó competencia para elegir reinita infantil, por lo que no hubo coronación en esa categoría.

Con cuatro noches de desfile y un cierre cargado de expectativa, los carnavales chajarienses volvieron a demostrar su vigencia y el fuerte compromiso de cada comparsa, reafirmando una de las fiestas populares más convocantes del norte entrerriano.

Con información de Chajari al Dia