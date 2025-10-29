7PAGINAS

Miércoles 29 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Alumnos de la Escuela N°1 Carlos Pellegrini visitaron el Municipio y fueron recibidos por el Intendente Bravo

En la mañana de este miércoles, un grupo de alumnos y docentes de 3° grado de la Escuela N°1 Carlos Pellegrini realizó una visita educativa al Centro Cívico de la ciudad de Federación, donde fueron recibidos por el intendente Ricardo Bravo.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La actividad se desarrolló en el marco de una propuesta pedagógica orientada a que los niños conozcan el funcionamiento de las instituciones locales y la labor diaria de los funcionarios públicos.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Salón de la Democracia, el presidente municipal dialogó con los estudiantes, respondió preguntas y explicó el trabajo que se realiza desde el Ejecutivo. Luego, los alumnos recorrieron las instalaciones del Concejo Deliberante y otras dependencias municipales, acompañados por sus docentes y personal del municipio.

Desde la comuna destacaron que este tipo de visitas “fortalecen el vínculo entre las instituciones educativas y el gobierno local, además de fomentar el interés de los más pequeños por la participación ciudadana y el valor de la democracia”.

Los niños compartieron una jornada de aprendizaje y experiencias, llevándose un recuerdo significativo de cómo funciona la gestión pública en su ciudad.