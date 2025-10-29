Alumnos de la Escuela N°1 Carlos Pellegrini visitaron el Municipio y fueron recibidos por el Intendente Bravo

La actividad se desarrolló en el marco de una propuesta pedagógica orientada a que los niños conozcan el funcionamiento de las instituciones locales y la labor diaria de los funcionarios públicos.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Salón de la Democracia, el presidente municipal dialogó con los estudiantes, respondió preguntas y explicó el trabajo que se realiza desde el Ejecutivo. Luego, los alumnos recorrieron las instalaciones del Concejo Deliberante y otras dependencias municipales, acompañados por sus docentes y personal del municipio.

Desde la comuna destacaron que este tipo de visitas “fortalecen el vínculo entre las instituciones educativas y el gobierno local, además de fomentar el interés de los más pequeños por la participación ciudadana y el valor de la democracia”.

Los niños compartieron una jornada de aprendizaje y experiencias, llevándose un recuerdo significativo de cómo funciona la gestión pública en su ciudad.