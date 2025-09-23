Alumnos de la Escuela Normal visitaron el Municipio de Federación

Durante el encuentro, los niños tuvieron la oportunidad de informarse sobre la organización política y las funciones del gobierno municipal, además de conocer cómo se articula el trabajo de la comuna con los demás niveles del Estado.

La actividad resultó un espacio enriquecedor, donde los pequeños pudieron realizar consultas y dialogar con las autoridades, acercándose de manera práctica al funcionamiento de las instituciones.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que fortalecen la formación ciudadana y despiertan en los estudiantes un interés temprano por la vida democrática y comunitaria.