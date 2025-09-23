7PAGINAS

Martes 23 de septiembre de 2025
Alumnos de la Escuela Normal visitaron el Municipio de Federación

En la mañana de este martes, el presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, recibió en el edificio municipal a los alumnos de 4° grado de la Escuela Normal, quienes estuvieron acompañados por sus maestras en el marco de una visita educativa.
Redacción 7Paginas

Durante el encuentro, los niños tuvieron la oportunidad de informarse sobre la organización política y las funciones del gobierno municipal, además de conocer cómo se articula el trabajo de la comuna con los demás niveles del Estado.

La actividad resultó un espacio enriquecedor, donde los pequeños pudieron realizar consultas y dialogar con las autoridades, acercándose de manera práctica al funcionamiento de las instituciones.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que fortalecen la formación ciudadana y despiertan en los estudiantes un interés temprano por la vida democrática y comunitaria.