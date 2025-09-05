Alumnos de la Escuela Técnica Nº 2 exhiben sus proyectos en la Expo Productiva y de Educación

Durante la mañana de este jueves, el intendente Francisco Azcué recorrió la exposición, acompañado por autoridades educativas y municipales. El jefe comunal dialogó con los estudiantes y profesores que presentaron sus proyectos en áreas tan diversas como arte decorativo, panadería, cocina, modista, pastelería, vitrofusión, computación y administración de empresas.

Hecho en Concordia

El subsecretario de Cultura y Educación de la Municipalidad, Carlos Gatto, destacó la importancia de la iniciativa: “La exposición muestra el trabajo de cada una de las áreas de la Escuela Técnica 2, donde se nota el acompañamiento de los profesores. Es algo muy variado y valioso, porque son creaciones hechas por concordienses, por nuestros propios alumnos”, afirmó.

En la misma línea, la directora del establecimiento, Patricia Peña, subrayó el carácter integral del evento: “Es un trabajo en equipo, entre el nivel secundario y la formación profesional. Contamos con ocho trayectos de formación profesional y tres tecnicaturas: Administración de Empresas, Gastronomía y Computación”, explicó.

Una propuesta abierta a la comunidad

La Expo está especialmente dirigida a los alumnos de sexto grado de las escuelas primarias, aunque permanece abierta a toda la comunidad concordiense. Podrá visitarse hasta este viernes 5 de septiembre, en horario de 8:30 a 12:00 y de 13:30 a 17:00 horas.

La actividad contó también con la presencia del director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari, quien acompañó a las autoridades en la recorrida.

La muestra constituye una verdadera vidriera del talento local, reafirmando el compromiso de la Escuela Técnica Nº 2 con la educación, la producción y el desarrollo de Concordia.