Alumnos de la Técnica 1 contaron como construyeron el auto eléctrico que representará a Concordia en el Desafío ECO YPF

Florencia y Mateo, junto al profesor Roberto, visitaron los estudios de Radio Rivadavia Concordia para participar del programa Punto de Inflexión y mostrar el detrás de escena de un proyecto que tiene como objetivo llegar a Junín, Buenos Aires, y poner en pista un vehículo construido íntegramente dentro de la escuela.

Así se armó el equipo que construye el auto

El proyecto comenzó a principios de año, cuando los docentes seleccionaron a estudiantes que se destacaban en los talleres. Pero no alcanzaba solamente con tener buenas calificaciones: cada alumno debió preparar un currículum, presentarse ante los profesores y explicar en qué función quería participar y cuáles eran sus habilidades.

De ese proceso surgió el equipo que hoy trabaja en el auto que representará a Concordia.

Son siete estudiantes con diferentes responsabilidades. Hay tres pilotos, un jefe de equipo, líderes y un integrante encargado específicamente del área eléctrica. Entre ellos se encuentran Florencia y Mateo, quienes tendrán la posibilidad de conducir el vehículo durante las competencias.

Un auto construido por los propios estudiantes

El vehículo no es una adaptación del auto utilizado el año pasado. El equipo comenzó desde cero con un nuevo proyecto y debió avanzar en la estructura, los materiales y los distintos componentes necesarios para ponerlo en condiciones.

El trabajo se realiza durante las horas de clase, de lunes a viernes, siempre con el acompañamiento de los docentes. Sin embargo, los estudiantes reconocieron que el proyecto ocupa mucho más tiempo que la jornada escolar.

Entre mensajes, reuniones, publicidad, preparación de indumentaria y ajustes técnicos, aseguraron que muchas veces terminan dedicándole más de diez horas diarias al desafío.

La comunidad y los sponsors fueron fundamentales

Para poder construir el auto, los alumnos también tuvieron que aprender a buscar recursos y conseguir apoyo.

A comienzos de año organizaron una venta de locro para recaudar fondos y posteriormente recibieron el acompañamiento de distintas empresas e instituciones.

Entre quienes colaboraron mencionaron a Salto Grande, Richelec, Mercado Ferretero, Rudati, Color Shop, la cooperadora de la Escuela Técnica N° 1 y DJ Robertico.

Los estudiantes destacaron especialmente el aporte de Salto Grande, que permitió afrontar parte de los gastos del proyecto, mientras que Richelec colaboró con materiales, entre ellos chapas.

El auto ya se prepara para salir a pista

El vehículo se encuentra en las últimas etapas de armado y los estudiantes comenzaron a realizar ensayos para comprobar su funcionamiento.

Primero hicieron pruebas dentro de la escuela, tomando todas las precauciones necesarias, y ahora se preparan para llevar el auto a una pista y comenzar a familiarizarse con su comportamiento antes de viajar a Junín.

Una vez en la competencia, el vehículo deberá superar una revisión técnica para comprobar que cumple con las medidas y condiciones establecidas por el reglamento.

El desafío será mucho más que correr

El Desafío ECO YPF no premia únicamente al auto más rápido. Los estudiantes deberán combinar conducción, estrategia y administración de la energía durante las distintas pruebas.

Una de las competencias principales tendrá una duración de una hora y veinte minutos y contará con dos pilotos. El objetivo será completar la mayor cantidad de vueltas posible sin quedarse sin batería.

Las baterías solamente pueden cargarse durante la noche, por lo que uno de los grandes desafíos será administrar correctamente la energía durante cada jornada.

Una estudiante de Concordia también creó un simulador

Como parte del proyecto, Florencia desarrolló además un simulador que permite recrear la experiencia de conducir el auto y realizar virtualmente el circuito de la competencia.

Así, el proyecto de la Técnica 1 no se limita a la construcción del vehículo, sino que también incorpora tecnología, programación y nuevas herramientas desarrolladas por los propios alumnos.

El número 97 llevará el nombre de Concordia

La competencia se desarrollará del 5 al 8 de noviembre en Junín, Buenos Aires, y allí estarán los estudiantes de la Técnica 1 con el auto número 97.

Será la oportunidad de mostrar el trabajo que durante meses realizaron dentro y fuera de la escuela y, sobre todo, de representar a Concordia frente a escuelas técnicas de todo el país.

Por eso, los jóvenes hicieron un pedido a la comunidad: necesitan acompañamiento para poder llegar a la competencia, tanto desde lo económico como desde la difusión y el reconocimiento del proyecto.

“Estamos trabajando para representar a toda Concordia”, remarcaron.

Quienes quieran seguir el proceso de construcción del vehículo y conocer cómo avanza el proyecto pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @tecnica1.desafioeco, donde los estudiantes muestran el trabajo que realizan día a día.

El auto ya está casi listo. Ahora, el objetivo de los alumnos de la Técnica 1 es ponerlo en pista, llevar el número 97 y hacer que el nombre de Concordia esté presente en el Desafío ECO YPF.

Fuente: programa Punto de Inflexión de radio Rivadavia Concordia

Redacción de 7Paginas