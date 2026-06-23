Alumnos de la Técnica N°1 de Concordia protestaron por la falta de definición de su orientación: “No sabemos con qué título nos vamos a recibir”

La preocupación de estudiantes y familias se centra en la orientación Técnico en Electricidad con Orientación en Electrónica Industrial (TEOEI), una especialidad que fue elegida por los alumnos hace varios años y cuya aprobación definitiva aún no ha sido formalizada por las autoridades provinciales.

A pocos meses de finalizar el ciclo lectivo, los estudiantes aseguran que continúan cursando materias que no corresponden a la especialidad que eligieron y advierten que la situación pone en riesgo tanto su formación académica como el título con el que podrían egresar.

«No sabemos con qué título nos vamos a recibir», expresó durante la protesta el estudiante Diego Rolón, quien habló en representación de sus 26 compañeros.

«Estamos cursando sin saber cuál será nuestra orientación»

Según explicó Rolón, la problemática comenzó cuando en cuarto año se les ofreció la posibilidad de incorporarse a una nueva orientación denominada Técnico Electricista con Orientación en Electrónica Industrial (TEOEI o TOI).

«En quinto año comenzamos con la nueva orientación sin ningún problema. Tuvimos las materias y los contenidos correspondientes. En sexto año también avanzamos normalmente. Pero cuando llegamos a séptimo nos dijeron que la resolución iba a salir la semana siguiente y todavía seguimos esperando», señaló.

El alumno sostuvo que actualmente el curso se encuentra en una situación de incertidumbre porque no están cursando plenamente ni la orientación original de Técnico Mecánico Electricista (TME) ni la nueva especialidad para la que se prepararon durante los últimos años.

«Hay profesores que intentan ayudarnos y nos dan contenidos de la orientación que elegimos, mientras que otros enseñan lo que figura oficialmente porque tampoco saben qué materias deberíamos tener. Hoy no tenemos claridad sobre ninguna de las dos orientaciones», explicó.

Rolón remarcó además el esfuerzo realizado por los estudiantes para acceder a la nueva especialización.

«Para ingresar a este curso teníamos que cumplir requisitos académicos, mantener buenas calificaciones y asumir una carga horaria superior a la de otros cursos. Incluso teníamos materias adicionales como Inglés. Nos esforzamos durante años y hoy sentimos que estamos siendo abandonados», afirmó.

La preocupación de los padres

Durante la manifestación también tomó la palabra Natalia Chaliol, madre de uno de los alumnos, quien cuestionó la falta de respuestas por parte del Consejo General de Educación.

«Hemos presentado notas a la escuela, que fueron elevadas a la Dirección Departamental de Escuelas y luego al Consejo General de Educación. Tanto la escuela como la Departamental han cumplido con todos los pasos administrativos, pero seguimos sin recibir respuestas desde Paraná», sostuvo.

La madre explicó que el expediente ingresó recientemente a Vocalía, una de las últimas instancias administrativas previas a la resolución definitiva, aunque hasta el momento no existe información oficial sobre los motivos de la demora.

«Lo más preocupante es que nadie nos explica cuál es el problema. Hemos enviado correos electrónicos a la Dirección de Educación Técnica y ni siquiera obtuvimos una respuesta de recepción», lamentó.

Cinco materias sin dictarse

Según detallaron los padres, actualmente existen al menos cinco materias específicas de la orientación que los estudiantes no están cursando debido a la falta de aprobación formal del plan de estudios.

La situación también afecta las calificaciones y los boletines escolares, ya que durante el primer trimestre los alumnos fueron evaluados bajo una orientación distinta a la que eligieron.

«La preocupación es enorme porque muchos chicos ya están pensando en continuar estudios universitarios o insertarse laboralmente. Necesitan acreditar cuál es su especialidad y hoy no tienen ninguna certeza sobre eso», explicó Chaliol.

Una promoción pionera

Los estudiantes afectados conforman la primera promoción de esta nueva orientación técnica en Concordia, lo que convierte al grupo en una experiencia inédita dentro de la institución.

Por ese motivo, tanto alumnos como padres consideran que la falta de definiciones genera una situación de incertidumbre sin precedentes para quienes están a pocos meses de culminar siete años de formación técnica.

Mientras esperan una respuesta oficial del Consejo General de Educación, los jóvenes continúan asistiendo a clases, aunque con una preocupación que resume el reclamo de toda la comunidad educativa: desconocen con qué orientación, e incluso con qué título, podrán egresar al finalizar el ciclo lectivo 2026.

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Redaccion de 7Paginas