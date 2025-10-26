7PAGINAS

Sábado 25 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Alumnos de una escuela primaria de Concordia vivieron una enriquecedora experiencia de avistaje de aves

La actividad fue coordinada por guías de CEYDAS y se desarrolló en una reserva natural privada de Villa Adela.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En el marco de una propuesta educativa orientada a fortalecer el vínculo con la naturaleza, 48 alumnos de 4° grado C y D de la Escuela N° 4 “Manuel de Lavardén” participaron de una jornada de avistaje de aves y fauna autóctona en la Reserva Natural El Caraguatá, ubicada en Villa Adela.

Según lo informado a 7Paginas, la experiencia fue coordinada por guías intérpretes de la ONG CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), quienes guiaron al grupo en una recorrida por los senderos de la reserva, promoviendo la observación responsable y el aprendizaje en contacto directo con el ambiente.

Durante la caminata, los niños pudieron identificar distintas especies de aves como martines pescadores, cardenales, benteveos y patos cutirí, además de mariposas y coipos (nutrias) que habitan en la zona. Con la asistencia de los guías, aprendieron a reconocerlas y a comprender su rol ecológico dentro del ecosistema.

“Poner en contacto directo a los niños con la naturaleza es una experiencia muy significativa y más perdurable”, destacó Horacio Dri, presidente de CEYDAS y propietario de la reserva.

La jornada concluyó con una charla educativa sobre la importancia de conservar los ambientes naturales y valorar la biodiversidad local, reforzando el compromiso de las nuevas generaciones con el cuidado del entorno.

Con información de Ceydas