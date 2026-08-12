Alumnos del club de robótica Concordia participaron de un encuentro amistoso

Se trató de una competencia interna bajo la denominación: categoría “seguidores de línea”, en la que participaron 10 equipos conformados por dos integrantes cada uno, con su respectivo robot.

La jornada, a pura tecnología, programación y robótica educativa, contó el acompañamiento de familiares y amigos, donde los participantes desafiaron las pistas y se enfrentaron uno a uno intentando obtener los mejores puestos por tiempo recorrido, resultando cinco grupos clasificados quienes representarán al Club de Robótica Concordia en un encuentro interescolar que se desarrollará en el mes de noviembre de este mismo año.

El intendente Francisco Azcué destacó al Club de Robótica “como un espacio de formación, donde se estimula el interés de los niños por la robótica, por la programación, además de incentivar la creatividad de cada uno de ellos. Apostamos a la educación como herramienta de transformación por eso este año ampliamos la capacidad de recepción de chicos para que tengan más posibilidades de participar. Ese es el camino en todos los aspectos, dentro del municipio, fuera del municipio y sobre todo, pensando en nuestros jóvenes”.

Desde el equipo organizador destacaron “la importancia de la realización de este tipo de actividades ya que, no sólo pone a prueba lo aprendido por los niños en los talleres, sino que les brinda las herramientas necesarias para interactuar con sus pares de otras instituciones, en encuentros futuros”.

La Jefa del Departamento Robótica, Lic. Andrea Solari, por su parte, destacó: “esta es la segunda vez que compartimos encuentros de este tipo. El año pasado ya hicimos una jornada en la que el Club participó junto a otras dos instituciones, de la cual obtuvimos el primer puesto, al igual que en el Congreso Internacional de Robótica Educativa realizado en la Universidad Tecnológica Nacional, obteniendo los dos primeros premios y el tercer puesto en la categoría de seguidores de línea.”

VACANTES DISPONIBLES

Por último, desde la coordinación comentaron que aún quedan vacantes disponibles para quienes deseen integrarse al Club de Robótica. Las preinscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes 14 y las clases inician la última semana de agosto.

Para completar el formulario con sus datos, deben hacer ingresar en este enlace: https://bit.ly/4fXHc1s