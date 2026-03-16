Álvarez y Marsilli ganaron el triatlón de Santa Ana

Se registró una participación de 160 competidores y un alto nivel competitivo en una prueba que se desarrolló bajo una alta temperatura, pero con un día espléndido que posibilitó que mucho público se acerque a disfrutar del espectáculo.

En lo que hace a la distancia estándar (1500-40-10) fue claro dominador desde el comienzo el paceño Bruno Baldini, quién emergió primero de la natación y siguió en esa posición a lo largo de los 40km de ciclismo, pero llegando muy cerca de él al finalizar esa etapa, Federico Alvarez, quién había logrado avanzar posiciones y luego de superar a Federico Ruiz y Luca Castela, ambos de La Paz, quedó ahí a la expectativa de lo que pudiera pasar en los últimos 10km, y aquí fue donde el concordiense se destacó y metiendo el mejor parcial en esta disciplina le posibilitó poder quedarse con un gran triunfo y el primero para él en el campeonato, que desató un gran festejo en la llegada. Segundo finalmente fue Federico Ruiz que había logrado el título de campeón en la fecha anterior.

Y en damas una gran perfomance de la chajariense Judith Marsilli, que logró su segundo triunfo en el campeonato, pero que no llegó a completar el mismo. Marsilli corrió casi de local y se destacó en las tres disciplinas, aunque tuvo una dura oponente en la joven Ailen Pozueta de Ituzaingó, quién hacia su presentación en este circuito y que lo hizo de la mejor manera, y en tercer lugar en muy buena actuación llegó la concordiense Ana María Brunini que finalmente quedó como subcampeona, mientras que la flamante campeona Anahí Diaz de La Paz debió abandonar la prueba por un problemas en su bicicleta.

En la distancia sprint (750-20-5) todo quedó para Uruguay, donde ganaron Leandro Ziminov de Paysandú e Inés Carvallo de Salto.

En juveniles el primer puesto fue para Román Ciro Román de Federación y Valentina Ramirez de San José, mientras que en mountain bike ganaron Virginia Ferreyra de Rosario y Lorenzo Rupani de Escobar. En lo que hace a las postas se impusieron la compuesta por Francisco Gelvez y Julio Osuna, de Chajarí.

Y esta fiesta final vivida en Santa Ana tuvo su desenlace en el almuerzo coronación, que logró reunir a casi 200 personas y que se desarrolló en un clima de mucha algarabía y emociones varias. Se entregaron cerca de 100 premios, se hicieron varios sorteos muy atractivos y se premió al equipo ganador que fue el “Rayo Team” de La Paz, que además de la copa se llevó la suma de 200mil pesos. Pero una de las grandes emociones fue sin dudas la entrega de la distinción “Horacio Angio” que recayó esta vez en el uruguayo Walter David de Lima, que recibió con mucha emoción esta distinción de manos de la familia de Angio y de un invitado de lujo que fue el ex dirigente entrerriano Fernando Baez.

Un circuito que terminó con un promedio de 150 corredores por fecha, que por primera vez cruzó la frontera y se hizo binacional, un campeonato muy atractivo que fue disfrutado de gran manera por todos los corredores.

La A.C.P.C. agradece a cada uno de los organizadores y también a la firma Grand Car S.A. que sigue apostando por este Circuito que ya se transformó en uno de los mejores del país y que logró un prestigio digno de destacar.

Prensa A.C.P.C