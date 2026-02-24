Álvaro Sierra explicó qué es la Carta Orgánica local y cuánto le costaría a Concordia

La posibilidad de que los municipios entrerrianos redacten su propia norma fundamental quedó habilitada tras la reforma de la Constitución de Entre Ríos, que abrió la puerta a la “autonomía plena” para las localidades con más de 10.000 habitantes. Esto les permite dictar sus propias normas de organización institucional y administrativa.

Una Constitución local

Sierra explicó que la Carta Orgánica funciona como una “constitución local”, similar en jerarquía municipal a la Constitución Nacional y la Provincial. Según detalló, esta herramienta otorga facultades de autogobierno en materia económica, institucional y administrativa, permitiendo adaptar el funcionamiento del Estado municipal a las necesidades específicas de la ciudad.

Desde Compromiso por Concordia sostienen que contar con una norma propia permitiría dejar de depender exclusivamente de leyes provinciales que, en algunos casos, no contemplan la realidad local. Además, remarcan que podría contribuir a fortalecer la transparencia y mejorar la eficiencia en la gestión pública.

El costo del proceso

Uno de los principales cuestionamientos que genera la iniciativa está vinculado al presupuesto necesario para llevarla adelante. En ese sentido, Sierra indicó que el costo estimado rondaría los 1.250 millones de pesos.

El especialista en finanzas públicas aseguró que se trata de una inversión estratégica y no de un gasto corriente. Según explicó, la cifra representa menos del 1% del presupuesto anual municipal.

A modo comparativo, señaló que el municipio destina entre el 15% y el 16% de sus recursos a obra pública y bienes de capital, y más del 57% al pago de personal. Además, afirmó que existen partidas consideradas improductivas que superan ampliamente el monto proyectado para la Carta Orgánica.

“El argumento económico no debería ser un obstáculo, porque no compromete las finanzas municipales”, sostuvo, al tiempo que consideró que postergar el debate implica profundizar el estancamiento institucional en un contexto de cambios tecnológicos y económicos acelerados.

Hacia una mayor autonomía

Desde el espacio político impulsor entienden que avanzar en una Constitución local sería un paso hacia la modernización del Estado municipal. La iniciativa apunta a establecer reglas claras y propias, con mayor capacidad de planificación y decisión.

Para sus promotores, la Carta Orgánica permitiría consolidar una autonomía real para Concordia, con herramientas que le posibiliten definir su propio rumbo institucional y de desarrollo a largo plazo.