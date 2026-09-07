Amadeo Cresto: “Yo estoy convencido de que el peronismo no es el culpable de la pobreza en Concordia”

En una entrevista con el programa Punto de Inflexión, de Radio Rivadavia Concordia, Cresto aseguró que el peronismo debe realizar una profunda autocrítica tras la derrota electoral de 2023, aunque advirtió que no debe “autoflagelarse” ni aceptar que se le atribuya exclusivamente la responsabilidad por los elevados índices de pobreza de la ciudad.

“Yo estoy convencido de que el peronismo no es el culpable de la pobreza en Concordia”, afirmó.

El dirigente peronista, que se desempeñó como funcionario durante la anterior gestión municipal, consideró que luego de las elecciones de 2023 decidió tomar distancia de la actividad política, respetando la decisión de los ciudadanos de elegir un cambio de gobierno.

“La gente eligió un cambio, eligió una nueva propuesta y un conjunto de personas que traiga nuevas políticas públicas a la Municipalidad. Hay que ser respetuosos, porque el pueblo es soberano y habría que darle tiempo a la gestión”, expresó.

La autocrítica dentro del peronismo

Cresto sostuvo que el PJ necesita profundizar el debate y revisar diferentes aspectos de su funcionamiento, aunque remarcó que la preocupación de los vecinos excede las discusiones internas de la dirigencia.

“La gente no está esperando a ver quién conduce el peronismo o quién se sienta en la cabecera de la mesa. Principalmente está pensando cómo llega a fin de mes y qué propuestas tiene de cara al futuro para que Concordia salga de los niveles de pobreza que maneja desde hace 40 o 50 años”, manifestó.

En ese sentido, planteó que la autocrítica debe incluir cuestiones partidarias, gubernamentales y estructurales de la ciudad. Además, cuestionó la concentración de las decisiones políticas en pocos sectores.

“El partido tiene que ser un espacio de debate abierto, donde se escuche realmente a la militancia y no solamente en un momento electoral”, señaló.

Cresto también se mostró a favor de ampliar la participación de distintos dirigentes y sectores del justicialismo. “La unidad es importante, pero también quiero ver en la foto a muchos otros actores, no solamente a ocho o nueve”, expresó.

“No tenemos que autoflagelarnos”

Uno de los principales ejes de la entrevista estuvo relacionado con la situación social de Concordia. Cresto sostuvo que el peronismo debe reconocer sus responsabilidades y analizar las políticas que no lograron modificar la realidad estructural de la ciudad, aunque rechazó que la pobreza sea exclusivamente consecuencia de los gobiernos peronistas.

“Nos metieron un discurso de que el peronismo es el culpable de la pobreza de Concordia. Yo no estoy convencido de eso. Son consecuencias que tal vez no pudimos sacar adelante, no supimos o no tuvimos el valor de llevar políticas públicas o de Estado y el coraje para resolver determinados problemas estructurales”, sostuvo.

Para explicar su posición, realizó un repaso histórico sobre el desarrollo económico y social de Concordia y ubicó uno de los principales puntos de inflexión en la construcción de la represa de Salto Grande.

Según su análisis, antes de la década del 70 la ciudad contaba con una estructura productiva basada en actividades como la madera, los cítricos, la carne, los servicios y el ferrocarril.

“Cuando llega Salto Grande se genera una burbuja económica muy importante y, cuando se retira la represa, esa burbuja explota y queda mucha gente desocupada en Concordia”, planteó.

El ex funcionario recordó, además, el impacto que tuvieron posteriormente el cierre de fuentes laborales y las diferentes crisis económicas nacionales sobre una ciudad fuertemente vinculada a las economías regionales.

Agregar valor a la producción

Cresto cuestionó el concepto de “cambiar la matriz productiva” y consideró que Concordia debe apuntar principalmente a generar mayor valor agregado a las actividades que ya forman parte de su economía.

“Cambiar la matriz productiva sería dejar de producir lo que producimos para dedicarnos a otra cosa. Lo que Concordia necesita es agregar valor a lo que tenemos”, explicó.

En ese marco, sostuvo que el debate que debe darse hacia adelante es cómo aprovechar los recursos y las actividades existentes para generar empleo y mejorar las condiciones económicas de la ciudad.

El dirigente también reconoció que el peronismo debe analizar por qué, en determinados períodos de crecimiento económico, no logró transformar definitivamente la estructura productiva local.

Internas y mayor participación

Respecto de la reorganización del Partido Justicialista, Cresto fue contundente al defender la realización de elecciones internas y una mayor apertura a la participación.

“Primero un proyecto y después los nombres. Eso tiene que ser así. Primero el proyecto para la gente y después los nombres”, afirmó.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de realizar internas, respondió sin vueltas: “Interna sí”.

Para Cresto, la reconstrucción del peronismo debe permitir la participación de nuevos sectores y dirigentes, evitando que las decisiones queden limitadas a un pequeño grupo.

“El 2023 para nosotros fue un sacudón”, señaló, al tiempo que consideró que el desafío del justicialismo será construir una propuesta política superadora para recuperar la confianza de la ciudadanía.

En ese sentido, concluyó que el futuro del espacio político debe estar basado en la discusión de proyectos y propuestas concretas para Concordia, antes que en la definición de nombres y candidaturas.

Fuente: programa Punto de Inflexion de radio Rivadavia Concordia

Redaccion de 7Paginas