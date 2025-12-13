Amaro aseguró que el Sindicato de la Fruta en Concordia esta intervenido y denunció un vaciamiento de la obra social

Amaro realizó estas declaraciones durante su visita a los estudios de Radio Zona, en el programa Zona de Opinión, donde salió al cruce de una reciente nota periodística brindada por Camejo a un medio local. En esa entrevista, el exdirigente había sostenido que la intervención no tenía validez y que la obra social se restablecería en el corto plazo. “Es todo mentira, no han presentado balances y nadie puede explicar qué hicieron con el dinero de los trabajadores”, respondió el interventor.

En ese marco, Amaro aseguró que Camejo y toda la comisión directiva ya no cumplen funciones dentro del sindicato y confirmó que el proceso electoral previsto para el 20 de enero fue oficialmente suspendido. Según explicó, la medida ya fue notificada ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y las autoridades provinciales. “No va a haber elecciones mientras dure la intervención. Eso está totalmente aclarado”, remarcó.

Durante la entrevista, el interventor describió un escenario crítico en relación a la obra social de los trabajadores de la fruta. Indicó que existen afiliados que no reciben atención médica desde el año 2015, sin acceso a consultas, medicamentos ni prestaciones básicas. “Hay trabajadores que no tuvieron ni una aspirina durante años. La obra social está con pedido de baja y completamente devastada”, sostuvo, al tiempo que señaló que esta situación habría derivado incluso en casos de muertes por falta de atención sanitaria.

Amaro también hizo referencia a una causa federal en curso en la que se investiga a Camejo y a otros integrantes de la comisión directiva por presunta administración fraudulenta y defraudación, con intervención de la Procelac. “Acá hubo un vaciamiento sistemático. Gente que se enriqueció mientras el trabajador de la fruta cobra un jornal muy por debajo de otras zonas del país”, afirmó, al comparar los salarios locales con los de regiones como San Pedro.

Asimismo, cuestionó la pérdida de presencia institucional del sindicato en la vida social y productiva de Concordia, pese a tratarse de la capital nacional de la citricultura, y planteó numerosos interrogantes sobre el manejo de los aportes, la inexistencia de una cuenta bancaria operativa y el destino de los fondos que ingresaban mensualmente a la obra social. En ese contexto, reveló que el edificio sindical de calle Saavedra 121 se encuentra embargado.

Finalmente, Amaro aseguró que la intervención avanzará con todas las denuncias necesarias ante la Justicia y la Superintendencia de Servicios de Salud, y que el objetivo central es recomponer la obra social y devolverle al sindicato su rol histórico. “El sindicato no es para enriquecer a nadie. Es de los trabajadores y para los trabajadores”, concluyó, llevando tranquilidad al asegurar que no habrá elecciones y que se trabaja para recuperar derechos básicos largamente vulnerados.

Redacción de 7Paginas