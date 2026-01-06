Amaro en el Ministerio de Trabajo: “Vinimos a informar sobre la desidia que encontramos en el sindicato de la fruta”

Tras culminar la misma, Amaro dialogó con un cronista de 7Paginas y señaló que el principal objetivo del encuentro fue poner en conocimiento a las autoridades sobre la grave situación en la que se encuentra el sindicato. “Interiorizamos al Ministerio de Trabajo, así que podemos resumir que hoy vinimos a mostrar el desmadre y la desidia en la que encontramos el sindicato de la fruta”, expresó.

En ese sentido, describió un panorama “caótico e impresionante”, al punto de asegurar que “no sabemos por dónde empezar” para ordenar la institución. Como ejemplo de las irregularidades detectadas, Amaro mencionó la existencia de numerosas demandas judiciales personales que impactan directamente sobre el gremio. “Para graficar la magnitud de lo que encontramos, puedo mencionar una demanda por alimentos que realiza un hijo del ex secretario general Alcides Camejo. Al declararse insolvente, esa responsabilidad recae sobre el sindicato, algo realmente tremendo”, sostuvo.

El interventor también reveló la existencia de múltiples amparos de salud, situación que atribuyó al vaciamiento y la baja de la obra social, además de una importante cantidad de demandas judiciales. “Nos encontramos con servicios cortados, como internet, deudas significativas en el servicio de agua y una suma millonaria con ATER. La verdad que la situación es muy preocupante”, afirmó.

Respecto al resultado del encuentro con la Delegación del Ministerio de Trabajo, Amaro reiteró que fue altamente positivo, ya que Vidoni se comprometió a informar la situación a las asociaciones sindicales. “Con todas las pruebas que presentamos hoy, encontramos un apoyo político similar al que viene teniendo la intervención. También mostró su preocupación por la situación de este sindicato”, destacó.

Mensaje y alerta a empresarios y empleadores

Finalmente, Iván Amaro aprovechó la oportunidad para emitir un mensaje claro dirigido a los empresarios y empleadores del sector. Informó que todo pago deberá realizarse de manera personal y directa en la sede central del Sindicato de la Fruta, ubicada en calle Saavedra 121 de Concordia. En ese marco, aclaró que queda totalmente desautorizado cualquier intermediario o persona que intente cobrar en nombre del sindicato percepciones, retenciones o cualquier otro tipo de pago que deban efectuar los empleadores.

Redacción de 7Paginas