Amaro y el ministro Blanzaco avanzaron en acuerdos para brindar cobertura sanitaria a trabajadores de la fruta

El eje central del encuentro estuvo puesto en la crisis de la obra social del gremio, que —según se indicó— fue vaciada durante la gestión de Alcides Camejo, situación que derivó en la caída de prestaciones y dejó a numerosos trabajadores sin acceso a atención médica. Cabe recordar que, por esta situación, el ex secretario general del sindicato de la fruta está imputado en una causa penal.

Tras el encuentro, Amaro, quien además se desempeña como interventor en el marco de la FATREFU (Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos), calificó la reunión como “altamente positiva”, al señalar a un cronista de 7Paginas “abordamos la problemática de la falta de obra social que tienen los trabajadores de la fruta debido al período de baja que está teniendo OSPAF”.

En ese sentido, recordó que la intervención se encuentra trabajando para regularizar la situación de la obra social ante la Superintendencia de Servicios de Salud, aunque destacó la importancia de avanzar en soluciones transitorias. “Mientras ese proceso avanza, lo positivo es que el gobierno provincial se hizo eco de esta realidad. Por eso hoy nos recibió el ministro Blanzaco para trabajar técnicamente el tema y avanzar en la firma de un convenio con el área de Atención Primaria de la Salud”, explicó.

Según detalló Amaro, la intención es comenzar a brindar cobertura sanitaria básica a los trabajadores de la fruta a través del sistema público de salud, sumando además a OSPAF para ampliar algunas prestaciones esenciales de las que actualmente carecen los afiliados.

Consultado sobre las posibilidades concretas de que el convenio se materialice, el interventor se mostró optimista. “Nos llevamos toda la buena voluntad del gobierno provincial, que nos está abriendo las puertas para que los trabajadores ingresen a la red de salud pública, y también la posibilidad de acceder a determinadas prestaciones particulares o de alta complejidad, que tendrían algún arancelamiento”, sostuvo.

Finalmente, Amaro consideró que “están dadas las condiciones para empezar a dar respuestas a trabajadores que desde hace mucho tiempo se encuentran desamparados en materia de salud”, concluyó.

Redacción de 7Paginas