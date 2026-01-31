Amenazaron de muerte a un periodista en pleno centro de Chajari

Según el testimonio del comunicador, el hecho ocurrió alrededor de la 1:20 de la madrugada, cuando se encontraba detenido con su vehículo en un semáforo ubicado en la intersección de calles Irigoyen y Siburu.

Cómo habría ocurrido el ataque

De acuerdo a lo relatado por Brignardello, en ese momento fue rodeado por entre seis y ocho motociclistas, quienes comenzaron a observarlo de manera intimidante. Uno de ellos golpeó el automóvil y lo amenazó de muerte. Siempre según su declaración, el agresor abrió el baúl de la motocicleta y extrajo un cuchillo de gran tamaño, tipo carnicero, mientras le gritaba: “te voy a matar”.

El periodista sostuvo que quedó prácticamente sin posibilidad de escape, ya que tenía motocicletas bloqueando el paso tanto por delante como por detrás de su vehículo.

Ante esa situación extrema, aseguró que decidió embestir con su automóvil a una de las motos para poder huir y salvar su vida, lo que provocó daños materiales en su propio rodado, pero le permitió abandonar el lugar.

Denuncia penal y antecedentes

Brignardello afirmó que el hecho ya fue denunciado penalmente y sostuvo que el ataque habría sido premeditado, señalando que existirían amenazas previas relacionadas con publicaciones recientes realizadas en su medio de comunicación.

Según explicó, el presunto agresor —identificado como Kevin— habría sido protagonista de diversas notas periodísticas vinculadas a hechos delictivos, entre ellos una agresión a un efectivo policial, un intento de huida sin pagar en una estación de servicios y otras causas penales.

Durante una exposición radial, el periodista también cuestionó la ausencia del episodio en los reportes policiales oficiales, situación que, aseguró, le genera especial preocupación.

Preocupación por la seguridad y la libertad de prensa

En ese contexto, Brignardello manifestó fuertes críticas hacia el funcionamiento del sistema judicial local y adelantó que impulsará presentaciones ante organismos de control.

El episodio provocó inquietud en el ámbito periodístico de la región, no solo por la gravedad del hecho denunciado, sino también por el impacto que situaciones de este tipo pueden tener sobre el ejercicio profesional y la libertad de informar.

Hasta el momento, no se difundieron comunicados oficiales que confirmen o desmientan públicamente los detalles del hecho denunciado, mientras se aguarda el avance de la investigación judicial.

