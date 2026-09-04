Amenazó de muerte a su suegro y la Policía de Federación lo detuvo: secuestraron una carabina

Un hombre mayor de edad fue detenido este viernes en Federación, acusado del supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego en flagrancia, luego de un allanamiento en el marco de una denuncia por amenazas de muerte contra su suegro.

Según se informó desde la Policía a 7Paginas, el pasado 2 de septiembre un vecino mayor de edad, domiciliado en Federación, radicó una denuncia en la que manifestó que durante la noche del 1 de septiembre había mantenido una discusión con su yerno.

De acuerdo a su relato, durante el altercado el denunciado lo habría amenazado de muerte y le habría advertido que, cuando lo encontrara, le efectuaría un disparo con un arma de fuego.

El denunciante manifestó además sentir temor por su integridad física, ya que tenía conocimiento de que su yerno poseería armas.

A partir de la denuncia y con conocimiento del Juzgado de Garantías, a cargo del doctor Randoni Caffa, se libró el mandamiento N° 67 para realizar un allanamiento.

Este viernes, alrededor de las 12:30 horas, personal de la Comisaría Suburbios de Federación dio cumplimiento a la medida judicial en una vivienda de la ciudad habitada por el hombre denunciado.

El procedimiento arrojó resultado positivo y los efectivos procedieron al secuestro de una carabina calibre .22, marca Mahely, junto con su cargador y cartuchería del mismo calibre.

Como consecuencia del hallazgo, se procedió a la aprehensión del hombre mayor de edad por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego en flagrancia.

En la causa interviene la Fiscalía en turno, a cargo de la doctora Luciana Hermann.