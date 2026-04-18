Amiano aclaró la situación del concejal Satalía Méndez: “El bloque no está pensando en ningún reemplazo”

Luego de que trascendiera la posibilidad de que el ex funcionario Jorge «Topo» Mendieta asumiera la banca de Guillermo Satalía Méndez debido al permiso por enfermedad otorgado a este último, la concejal Carolina Amiano salió al cruce de las versiones para llevar claridad institucional y política.

En diálogo exclusivo con 7Páginas, la jefa de la bancada opositora desestimó cualquier maniobra para cubrir la vacante de forma momentánea. «Si bien estamos preocupados por la salud de nuestro compañero, somos muy optimistas en su recuperación. No es algo que se esté hablando en el seno del bloque», afirmó.

La diferencia entre «licencia» y «permiso»

Amiano explicó detalladamente por qué, según el reglamento del Concejo Deliberante, no corresponde el llamado a un suplente en este caso particular. «Nosotros, como concejales, no nos licenciamos, sino que pedimos una autorización. Los concejales no tienen licencias por dos razones: primero, porque somos elegidos por el pueblo; y segundo, porque a menos que el concejal renuncie, no se puede hablar de un reemplazo. Y esto es algo que no va a suceder», sentenció.

La edil aclaró que el pedido de permiso es obligatorio cuando un integrante del cuerpo debe ausentarse a tres sesiones seguidas. «Se pone un tiempo prudencial con posibilidades de prórroga, pero el concejal sigue siendo el titular de su banca».

Participación activa pese a la enfermedad

Un dato relevante aportado por Amiano es que Satalía Méndez, a pesar de atravesar un cuadro de salud complejo, no se ha desentendido de su labor legislativa. «Guillermo participa activamente de las decisiones que viene tomando el bloque; dentro de sus restricciones médicas, él está presente en el día a día», explicó.

Incluso, adelantó que existe la posibilidad de que el edil se reintegre antes de lo previsto: «Como debe realizar un tratamiento en Concordia, es muy posible que se incorpore a algunas sesiones dentro de las ocho que solicitó originalmente».

Mensaje a la interna del PJ

Sobre las versiones que circularon previamente respecto a la asunción del primer suplente amparada en la Ley de Municipios, Amiano reconoció que hubo que realizar una tarea de docencia puertas adentro. «Debimos asesorar a algunos sectores internos del PJ local sobre cómo es el reglamento interno en función de este tipo de casos», admitió, cerrando así la puerta a cualquier especulación sobre cambios en la composición del bloque justicialista.