Amiela Mendelovich Visnevetzky, de la Colectividad Judía, es la nueva Reina Provincial del Inmigrante

En una noche de celebración de las raíces, las tradiciones y la diversidad cultural, Amiela Mendelovich Visnevetzky, representante de la Colectividad Judía de Concordia, fue elegida como la nueva Reina Provincial del Inmigrante 2026.

La elección y coronación se realizó este sábado 3 de octubre en las instalaciones del Centro de Convenciones de Concordia, en el marco de las actividades organizadas por Inmigrantes Unidos de Concordia.

La flamante soberana recibió el cetro de manos de la reina saliente, Jazmín Busto Famularo, en una ceremonia acompañada por la presidenta de Inmigrantes Unidos de Concordia, Yamile Latour, y el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina.

La corte provincial del Inmigrante 2026

Amiela estará acompañada por representantes de distintas colectividades que formarán parte de la nueva corte provincial:

Reina: Amiela Mendelovich Visnevetzky, de la Colectividad Judía.

Vice reina: Camila Sofía Rodríguez Willatt, de la Colectividad Española.

Primera princesa: Oriana María Agostina Fernández Nogueira, de la Colectividad Brasileña.

Segunda princesa: Zoe Naiara Schvint Tarabini, de la Colectividad Alemana.

Tercera princesa: Aldana Geraldine Romeau Meza, de la Colectividad Francesa.

Miss Elegancia: Mailén Briceño Daleve, de la Colectividad Suiza.

Miss Simpatía: Nicole Agustina Rolón Besel, de la Colectividad Vasca.

Anfitriona: Ana Abril Rodríguez Bogado, de la agrupación Alas de Mi Patria.

Un jurado integrado por seis representantes

La elección estuvo a cargo de un jurado integrado por Sandra Fracalossi, Romina Quevedo, Celia Pérez, Mauci Reissenweber, Joaquín Meyer y Fabián Rivero.

La tarea se desarrolló bajo la coordinación de la Subcomisión de Reinas de Inmigrantes Unidos de Concordia, responsable de organizar el proceso de elección.

Con la coronación de Amiela Mendelovich Visnevetzky, Concordia ya tiene a su nueva soberana provincial del Inmigrante, quien representará durante 2026 a una celebración que reúne a las colectividades y mantiene vivas las costumbres, las historias y el legado de quienes llegaron desde distintos lugares del mundo para construir sus vidas en la región.