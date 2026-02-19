Amplían la emergencia agropecuaria para citricultores del departamento Federación

La medida fue formalizada a través del Decreto DTO-2026-338-E-GER-GOB, publicado en el Boletín Oficial Nº 28.278, y apunta a brindar una respuesta urgente ante los graves daños registrados en Santa Ana, Colonia Ensanche Sauce y áreas cercanas.

Pérdidas superiores al 50% en fruta madura

De acuerdo a los informes técnicos de la Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Chajarí y de la Dirección de Agricultura, el fenómeno dejó pérdidas superiores al 50% en fruta madura, afectando principalmente mandarinas y naranjas en estado avanzado de maduración.

El decreto señala que se trató de un hecho “extraordinario de granizo y viento, cuya ocurrencia resultó imprevisible e inevitable”, lo que comprometió seriamente la producción comercializable de la región.

Cabe recordar que el impacto fue especialmente severo en las colonias y quintas del departamento Federación. Se registraron mangas de granizo a las 8.40 y a las 14 horas, aunque en localidades como Santa Ana, San Roque, Colonia Aylman, Belgrano y Villa del Rosario el fenómeno se repitió hasta cuatro veces en el mismo día —a las 4, 9, 13 y 16 horas— con piedras de tamaño similar a un huevo o incluso a una pelota de tenis.

Extensión excepcional del beneficio

Debido a que el plazo original de asistencia, establecido por un decreto previo de 2025, ya había vencido, el gobernador Rogelio Frigerio resolvió habilitar una extensión excepcional.

La normativa incorpora al régimen de emergencia el evento climático de septiembre y establece la intención de la Comisión Provincial de Emergencia de unificar bajo un mismo esquema los fenómenos de mayo y septiembre de 2025, con el objetivo de simplificar los trámites administrativos y legales para los productores.

Nuevo plazo para declaraciones juradas

Para que los damnificados puedan acceder a los beneficios fiscales previstos en la Ley N° 10.836, el decreto habilita en carácter excepcional un nuevo período de 30 días corridos para la presentación de declaraciones juradas, contados desde la entrada en vigencia de la norma.

Además, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca contará con un plazo de 90 días para remitir a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) el listado oficial de los certificados emitidos, garantizando así el alivio impositivo correspondiente.

“En tamaño es histórico”

En ese momento el presidente de la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario, Marcos Dalmazo, había descripto el fenómeno como inédito por la magnitud de las piedras de granizo. “En tamaño es histórico”, afirmó, y advirtió sobre “mucha pérdida en fruta y la planta muy castigada, con peligro de que afecte también la campaña 2025”.

Desde el INTA recomendaron monitorear permanentemente los lotes luego de una granizada y aplicar medidas de manejo para mitigar las secuelas. “Detectar a tiempo puede marcar la diferencia y ayuda a tomar decisiones técnicas apropiadas a cada caso”, indicaron.

Con esta ampliación, el Ejecutivo provincial busca acompañar a uno de los sectores productivos más importantes del norte entrerriano, fuertemente golpeado por eventos climáticos extremos que dejaron un panorama complejo para la citricultura regional.

Redacción de 7Paginas