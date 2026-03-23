Ampliaron el programa Centros de Familia y ahora son más de 3.500 los concordienses beneficiados con esta cobertura

La iniciativa está dirigida a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años que perciben la prestación Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH), con el objetivo de facilitar su acceso a actividades culturales, educativas, deportivas y artísticas en distintas instituciones locales.

El intendente Francisco Azcué participó de una de las jornadas de entrega y destacó el impacto integral del programa. “Buscamos fortalecer a las familias desde dos aspectos fundamentales: que los chicos puedan acceder a actividades extracurriculares y, al mismo tiempo, que las familias participen en talleres y espacios donde se brindan herramientas vinculadas a la crianza y la nutrición”, expresó.

Además, remarcó que el esquema permite a cada beneficiario elegir libremente la actividad, el horario y la institución donde participar, generando un vínculo directo con los centros adheridos. “Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos hasta el momento y vamos a seguir trabajando junto al Ministerio y las instituciones para ampliar esta política”, agregó.

En esta nueva etapa se incorporaron 2500 beneficiarios, lo que permitió alcanzar un total de 3500 desde la implementación del programa, posicionando a Concordia como el primer municipio del país en llevar adelante esta política pública de manera conjunta con Nación.

Actualmente, el programa cuenta con cerca de un centenar de centros adheridos distribuidos en distintos barrios de la ciudad, consolidándose como una herramienta clave para la inclusión social, el desarrollo integral de los jóvenes y el acompañamiento a las familias.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas