Amplio dispositivo de seguridad policial en eventos bailables del Departamento Federación

De acuerdo a lo señalado a 7Paginas, se supo que el operativo incluyó presencia policial en diversas localidades. En San Jaime de la Frontera, el dispositivo se implementó en el local bailable Nippur Disco, mientras que en la ciudad de Chajarí se brindó cobertura de seguridad en el Predio La Rural, donde se concentraron alrededor de 5.000 personas, y en el evento bailable Bahíano.

En la ciudad de Federación, el personal policial realizó tareas preventivas y controles en los eventos desarrollados en De la Plaza, que contó con una concurrencia superior a las 2.000 personas, así como también en el predio del Club Estudiantes y en el predio del Club Cosmos. A su vez, en la zona de playas de Federación, durante la noche y la madrugada, se congregaron aproximadamente 3.000 personas, motivo por el cual también se reforzó la presencia policial.

Durante las primeras horas del 1° de enero, los operativos preventivos continuaron y se intensificaron tanto en las playas de Federación como en la localidad de Santa Ana, con el fin de mantener el orden público y la seguridad en espacios de alta concurrencia.

Desde la Jefatura Departamental destacaron que, pese a la importante afluencia de público en todos los puntos mencionados, no se registraron incidentes de relevancia y las actividades se desarrollaron con total normalidad.